「キリン一番搾り生ビール」の工場見学「キリン一番搾りおいしさ実感ツアー」が人気を集めているそうです。

キリンビールの全国9工場（北海道千歳、仙台、取手、横浜、名古屋、滋賀、神戸、岡山、福岡）で開催している本ツアーの人気の秘密を、キリンアンドコミュニケーションズ株式会社 工場広報事業部企画担当の山田弥生さんにお聞きしました。

おいしさを実感できる体験が人気に

ーー本ツアーが人気となっている理由は？

山田：このツアーではキリン一番搾りのおいしさが実感できる体験を盛り込んでいます。

素材コーナーではホップの香り体験、麦芽の試食体験、またビールになる前の麦のジュースのような麦汁（ばくじゅう）の試飲体験もご用意しています。

全てのツアーでガイドがご案内し、試飲会場では「ブルワリードラフトマスター」という社内資格を持ったスタッフがおいしいキリン一番搾りを専用グラスに注いでご提供します。

キリン一番搾りのおいしさを存分に味わっていただけるツアーということが、皆さまにご支持いただいている理由かもしれません。

ーー本ツアーの内容は？

山田：ツアーはオープニング映像から始まり、素材の紹介、仕込み・麦汁試飲、発酵、パッケージング工程と進み、最後に試飲会場でおいしいキリン一番搾りをお楽しみいただけます。

ーー本ツアーを実施している目的は？

山田：キリン一番搾りのおいしさへのこだわりを多くの皆さまに知って・体験していただくことで一人でも多くの方が好きになり、キリン一番搾りを通して幸せを感じていただきたく全国のキリンビール工場で開催しています。

年間約27万人が来場

ーー本ツアーの人気ぶりがわかるエピソードや数字などは？

山田：キリンビールの工場見学には、年間約27万人のお客様がいらっしゃいますが、その中には、子どもの頃に社会科見学で来て20歳になってから再度工場見学に来場されてビールを飲まれたお客様がいらっしゃったり、ビールは苦手だったが工場見学に来て一番搾りが好きになった！という方もいらっしゃいました。

ご家族やご友人と毎年決まった記念日に来場されたり、と長い間工場見学をしていることで皆さまに愛していただける工場見学となっています。

ーー本ツアー参加者はどういった人が多い？

山田：キリン一番搾りが好きな大人の方が多いですが、もちろん飲んだことがない方にもご参加いただいています。

ーー本ツアーの予約が取りやすい工場や時期は？

山田：冬季は横浜工場以外で予約が取りやすくなっていますので、ぜひご来場ください。

ーーありがとうございました。

本ツアーの予約は下記URLから可能です。

キリン一番搾り スペシャルページ｜キリンの工場見学｜体験・おでかけ｜キリン

https://www.kirin.co.jp/experience/factory/is/[リンク]

※画像提供：キリンホールディングス株式会社

(執筆者: 6PAC)