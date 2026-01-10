【忘れられない出産の記憶】バースプランでミス！大後悔！見てぇ【第11話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、産前にうっかりしちゃった一件です。
念願の赤ちゃん誕生！ 助産師さんに「おめでとうございます！」と言われ、ここまでの長い道のりを必死で乗り越えた充実感に満たされているママ。しかし、事件はこのあとに起きたのです。
「すっかり忘れていた……」
ようやく叶ったわが子との対面。このときをどれほど待っていた……か……ん？
ぼんやりとした視界の中に、助産師さんが連れてきたわが子が。「とってもかわいい女の子ですね〜」なんて言われても、「ほ、ほんとだ、かわ、いい……？」と、どこまでも疑問（笑）。
実はこのママさん、視力が低くてメガネを掛けていないとロクに見えないのだそう。バースプランにメガネを手渡してほしいと書くのを忘れて大・後・悔！ やっちまった〜！
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
