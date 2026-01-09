【リオデジャネイロ＝大月美佳】ベネズエラのホルヘ・ロドリゲス国会議長は８日、政治犯の「相当数」をベネズエラ政府が釈放すると発表した。

長年、反体制派を弾圧したニコラス・マドゥロ大統領が米軍に拘束されたことを受け、政治犯の釈放を求める米国の意向に沿う動きに出たとみられる。

ロドリゲス議長は、今回の釈放は「平和を追求する意思を示す行動だ」と述べた。釈放は政府として決定し、既に手続きに着手したと説明した。

人権団体フォロ・ペナルによると、ベネズエラでは現在８００人以上が収監されている。スペイン政府によると、８日には首都カラカスにいるスペイン人５人が釈放された。地元労働組合はＳＮＳで、野党の主要活動家２人が釈放される様子を映した動画を公表した。

政治犯を巡っては、米国のトランプ大統領は６日の演説で、カラカスの「拷問部屋が閉鎖される」と語っていた。ルビオ米国務長官も７日に公表したベネズエラ再建に向けた計画の一環として、野党政治家らの恩赦や釈放を求めていた。

ノーベル平和賞を受賞した野党指導者マリア・マチャド氏は８日、政治犯の家族らへの音声メッセージを公開し、「全ての囚人が自由になり、完全な民主主義の中で抱き合えるようになるまで、我々は休むことはない」と語った。