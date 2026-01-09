ディズニーストアから、「くまのプーさん」と仲間たちやディズニーキャラクターをデザインした、桜をテーマにした新コレクション「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」が登場！

春の風に舞う「くまのプーさん」や「ドナルドダック」たちの、つぶらな瞳や花びらモチーフがポイントのグッズが展開されます☆

ディズニーストア「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」

スケジュール：

先行発売日：2026年1月13日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア※ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で1月12日（月）12:00〜1月13日（火）7:00の先行販売が実施されます※発売日のディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります発売日：2026年1月16日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、桜をテーマにした新コレクション「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」が登場。

「くまのプーさん」と「ピグレット」が桜と一緒に風に乗って春をお届けするような、やわらかいタッチで描き起こしたアートを用いたコレクションになっています。

春の訪れを感じさせるデザインで、キャラクターのまるっとしたフォルムや、淡いピンクの中にさりげなく取り入れたブルーのカラーリングもポイントです。

ラインナップは、つぶらな瞳がキュートなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、お花見で活躍するレジャーシートや保冷バッグなど、春の行楽シーンにぴったりなグッズが充実。

ポーチやミラー、パスケースなど、毎日持ち歩きたくなる雑貨も展開されます。

さらに、マーブルピンクの色味にビジューなどをあしらった桜のモチーフがポイントのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン、桜をのせたキャラクターのシークレットフィギュアも登場。

桜がうつりこんだような瞳が愛らしく、ほっこりと癒やされます。

上を見上げたり、寝そべったりと、お花見を楽しんでいるようなさまざまなポーズにも注目です☆

プーさん ぬいぐるみ DISNEY SAKURA COLLECTION 2026

価格：3,800円 (税込)

サイズ：約 高さ22×幅14.5×奥行き14cm

デフォルメスタイルに描きおこされた「くまのプーさん」がそのままぬいぐるみに！

両手で持っている桜の花には、光沢のある生地や透ける素材、オーロラビーズが使用されています。

目鼻がブルーで表現されているのもポイントです。

イーヨー ぬいぐるみ DISNEY SAKURA COLLECTION 2026

価格：3,800円 (税込)

サイズ：約高さ21×幅23×奥行き19cm

頭や口元にある桜の花に、光沢のある生地が使用された「イーヨー」のぬいぐるみ。

春を心地良く感じているような「イーヨー」の表情に思わずほっこりと癒やされそうです。

ゆるかわいいデフォルメスタイルのキャラクターに、ほわほわっとした束感のある素材がぴったりマッチしています。

ランピー ぬいぐるみ DISNEY SAKURA COLLECTION 2026

価格：3,800円 (税込)

サイズ：約高さ24×幅22×奥行き22cm

春らしい透明感に溢れた「ランピー」のぬいぐるみ。

潤んだような艶のあるブルーで目が表現されています。

ほんのりピンク色に染まったほっぺなど、癒やし度満点の仕上がりです。

プーさん＆ピグレット ネックピロー 2WAY DISNEY SAKURA COLLECTION 2026

価格：5,300円 (税込)

サイズ：

収納時 約高さ29×幅24×奥行き20cm

ストラップ部分 約 6〜14cm ※調節可能

ネックピロー時 約縦28×横33×厚み11cm

ほわほわっとした束感のあるぬいぐるみ素材でつくられたボディはやわらかで、癒し度満点の手ざわりに仕上げられたネックピロー。

両手にバックルが付いているので好きなところに取り付けられるため、手持ちのスーツケースのキャリーバーに付けて一緒におでかけもできます。

背中側のファスナーを開けて中のビーズを移動させ、生地をくるりとひっくり返すと、ネックピローに変化。

「くまのプーさん」と「ピグレット」の総柄生地で、両端にあしらったキャラクターフェイスがポイントです☆

プーさん＆ピグレット ポーチ フラット DISNEY SAKURA COLLECTION 2026

価格：2,400円 (税込)

サイズ：約縦13×横17.5×厚み1.7cm

表面の半透明素材に、トレンドのデフォルメスタイルで「くまのプーさん」と「ピグレット」を描いた、ゆるかわデザインのフラットポーチ。

内側に、桜の花と花びら形のフレークがたっぷり入っているので、風に舞うようにさらさら動きながら、オーロラカラーにきらめきます。

ピンクとブルーを基調にしたふわっと柔らかいタッチのキャラクターイラストに、春らしい華やかな仕掛けがマッチしたディズニーグッズです☆

ディズニーキャラクター シークレットフィギュア DISNEY SAKURA COLLECTION 2026

価格：900円 (税込)

パッケージサイズ：約高さ6.3×幅5.5×奥行き3.5cm

ふせポーズがかわいい、桜をのせたディズニーキャラクターのシークレットフィギュア。

お花見をしているキャラクターたちはボディが桜色に染まったり、ハイライトのように目に桜が映り込んでいます。

デザインは「くまのプーさん」「スティッチ」「ミス・バニー」「レディ」「ダンボ」『おしゃれキャット』から「マリー」の全6種類です。

「うるぽちゃちゃん」から春らしい装いのベイマックスとモチのぬいぐるみが登場

価格：各1,800円(税込)

「うるぽちゃちゃん」から、春らしい装いのぬいぐるみが登場。

「ベイマックス」は、頭にベイマックスをデザインした桜餅をのせたスタイルで、淡いピンクのスカーフにあしらった桜の花びらがポイントです。

モチは、粒感のある桜餅コスチュームを身にまといユニークで愛らしいデザインに仕上げられています☆

春のギフトにもぴったりなビューティーアイテム「DISNEY SKIN CARE」

桜やさくらんぼといった春らしいモチーフに「ミニーマウス」や「アリス」をデザインしたビューティーアイテムが登場。

ハンドクリームやモイスチャークリーム、ポーチなど日常使いにぴったりなアイテムが揃い、春のギフトや新生活のスタートにもおすすめです。

また「ミニーマウス」や「デイジーダック」たちをデザインしたシークレットフェイスマスクが展開されます。

ミニー＆フィガロ ハンドクリーム さくら ウォーターカラー DISNEY SKIN CARE

価格：650円 (税込)

サイズ：約高さ9.8×幅5.4×奥行き3.4cm

「ミニーマウス」と「フィガロ」、さくらがデザインされた、しっとりうるおうハンドクリーム。

保湿成分としてシアバター、ヒアルロン酸Na、アルガンオイルの3種が配合されているので、手肌にしっとりうるおいを与えて、しっかりハンドケアできます。

クリアブロッサムの香りが心地よく、気分もリラックスできるハンドケアグッズです。

アリス＆ダイナ ハンドクリーム さくら ウォーターカラー DISNEY SKIN CARE

価格：650円 (税込)

サイズ：約高さ9.8×幅5.4×奥行き3.4cm

『ふしぎの国のアリス」に登場する「アリス」と「ダイナ」、さくらデザインのハンドクリーム。

さくらブーケの香りを閉じ込めた、気分もリラックスできるハンドケアグッズです。

携帯に便利なチューブタイプなので、おでかけ先でも活躍してくれます。

ミニー＆フィガロ モイスチャークリーム さくら ウォーターカラー DISNEY SKIN CARE

価格：1,400円 (税込)

サイズ：約高さ2.9×直径6.2cm

「フィガロ」を抱きしめる「ミニーマウス」がデザインされた、顔・身体・髪の全身に使える保湿クリーム。

さらっと伸びが良いので、腕や足などの広範囲にも使いやすいです。

配合された保湿成分がお肌をしっかり保湿し、サクラ×チェリーの香りで気分もリラックスできます。

アリス＆ダイナ モイスチャークリーム さくら ウォーターカラー DISNEY SKIN CARE

価格：1,400円 (税込)

サイズ：約高さ2.9×直径6.2cm

「アリス」と「ダイナ」をさくらと共に描いた、全身に使える保湿クリーム。

花冠をかぶった「ダイナ」を抱き上げる「アリス」の姿が印象的です。

愛らしいキャラクターにお花のイラストを添えた素敵なケースは、クリームを使い終わったら、小物入れとしてリユースできます。

ミニー＆フィガロ ポーチ(S) フラット さくら ウォーターカラー

価格：700円 (税込)

サイズ：約縦11.2×横14×厚み1.3cm

ミニバッグにも収まりやすい、小さめサイズのフラットポーチ。

「ミニーマウス」と「フィガロ」にさくらの花やさくらんぼのイラストを添えた素敵なデザインです。

コスメなどお気に入りアイテムの収納、持ち運びに活躍してくれます。

アリス＆ダイナ ポーチ(S) フラット さくら ウォーターカラー

価格：700円 (税込)

サイズ：約縦11.2×横14×厚み1.3cm

桜の花びらをポーチ全体に散りばめた「アリス」と「ダイナ」デザイン。

中央には「アリス」と「ダイナ」が優しいタッチで描かれています。

バッグの中で迷子になりがちな小物類をまとめて収納するのに便利です☆

お花見に活躍するアイテムや新生活にもおすすめのビューティーアイテムまで充実のラインナップ。

ディズニーストアにて2026年1月13日より順次販売が開始される「DISNEY SAKURA COLLECTION 2026」の紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

