アフリカからの直行便で旅行系YouTuberが物価の高すぎるベルギーを旅行！ワッフルを堪能
旅行系YouTuberのおのだ氏が「アフリカからブリュッセル航空の深夜フライトでベルギーへ」と題した動画を公開しました。今回の動画では、世界一周航空券の旅の一環として、アフリカのルワンダからベルギーのブリュッセルへ向かうフライトに搭乗。直行便に見えて実は経由地があるという、珍しい路線の全貌を明らかにしています。
旅の始まりはルワンダのキガリ国際空港。おのだ氏は、チェックインカウンターが閉まりかけるというハプニングに見舞われながらも、無事に搭乗手続きを済ませます。このフライトの目的地はベルギーのブリュッセル。ルワンダがかつてベルギーの植民地であった歴史的背景から、現在も両国を結ぶ便が運航されているとのことです。
しかし、このフライトには秘密がありました。おのだ氏によると、ブリュッセルへの直行便と表示されていながら、実際にはウガンダのエンテベを経由する「偽直行便」だといいます。キガリからエンテベまでは約1時間、そこからブリュッセルまでは約8時間半のフライトです。さらに興味深いことに、ブリュッセルからキガリへ向かう便も同じ便名を使い、ウガンダを経由する「三角飛び」のルートで運航されていると解説しました。
エンテベに到着すると、一部の乗客が降機し、新たな乗客が乗り込んできます。その後、飛行機は再び離陸し、長い夜間飛行を経てブリュッセルへ。道中では2回の機内食が提供され、長旅の様子が詳細にレポートされています。
無事にベルギーに到着したおのだ氏は、早速名物のエッグベネディクトが乗ったワッフルを堪能。アフリカとの物価の違いに驚きつつも、ベルギーの街並みとグルメを楽しんでいました。
おのだ氏が体験したこの特殊なフライトは、航空会社の路線網の奥深さを感じさせます。動画を通して、アフリカからヨーロッパへ渡るユニークな旅の様子を楽しむことができるでしょう。海外旅行の計画を立てる際の、新たな発見のきっかけになるかもしれません。
