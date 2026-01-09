この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「高台にあるから見晴らしが良い」と人気の物件ですが、その土地を支えている「擁壁（ようへき）」のチェックは済んでいますか？

2026年現在、ゲリラ豪雨の激甚化により、古い擁壁の崩壊リスクが全国的に高まっています。今回は、さくら事務所関西代表の大森敞彦さんが教える「危険な擁壁」の見分け方と、万が一の際の対策について詳しくお届けします。



■ なぜ都会のど真ん中で「擁壁」が崩れるのか？

先日、東京の杉並区という都会の住宅街で擁壁の崩落事故が起きました。大森さんは、崩落の原因には主に3つの背景があると言います。

1.古い基準の擁壁（劣化）：建築基準法が整う前の古い擁壁は、今の基準を満たしていないものが多く、年数とともに土地も擁壁自体も弱くなっています。

2.責任の曖昧さと高額な費用：擁壁の修繕には数百万、時には数千万円という莫大な費用がかかります。そのため、行政から「危険」と勧告されても、所有者が「まだ大丈夫だろう」と放置してしまうケースが後を絶ちません。

3.猛烈なゲリラ豪雨：近年の亜熱帯化した気候による集中豪雨が、地中の水分量を急増させ、擁壁に耐えきれない圧力をかけています。



■ 豆知識：地名から見る「地勢」のヒント

東京には「渋谷」「四ツ谷」「阿佐ヶ谷」など**「谷」のつく地名が多く、アップダウンが激しいため擁壁も多いです。対して大阪は「道頓堀」「心斎橋」など、川や堀にまつわる「平坦な」地名が多いのが特徴。自分の住むエリアの地形を知ることも、リスク管理の第一歩です。



■ プロが警告！放置NGな「危険な擁壁」3つの予兆

擁壁が崩れる前には、必ずと言っていいほど「サイン」が出ています。ご自宅の擁壁に以下の症状がないか、今すぐチェックしてみてください。

• ひび割れ（クラック）：単なる表面の傷ではなく、ひびが開いてきたり、数が増えてきたりしている場合は、内部で大きな歪みが生じている証拠です。

• ひび割れからの水漏れ：本来、水は「水抜きパイプ」から出るべきものです。コンクリートのひびから水がチョロチョロ漏れ出しているのは、非常に危険なサインです。

• 水抜きパイプの詰まり・欠如：擁壁には一定の間隔でパイプが設置されていますが、これが土やゴミで詰まっていたり、そもそも設置されていないと、地中の水圧が逃げ場を失い、擁壁を押し出してしまいます。



■ 事故を防ぐために今すぐできる対策

「自分の家の擁壁、もしかして危ないかも？」と思ったら、以下のステップで行動しましょう。

1.日常的な「目視」：常日頃から、ひび割れやズレがないか自分の目で見ておくことが、最も早い発見に繋がります。

2.ハザードマップの確認：行政が出しているハザードマップで、自分の土地が「土砂災害警戒区域」などに指定されていないか確認しましょう。

3.プロによる精密調査：サインが大きくなってきたら、手遅れになる前に専門家に調査を依頼してください。

大森さんの想い 「擁壁の修繕は高額ですが、崩落して人命に関わる事故が起きてからでは遅すぎます。逗子市での悲しい事故のようなことを繰り返さないためにも、国や自治体による法整備や補助金制度の拡充が急務だと考えています」



【まとめ】後悔しない家選びを実現しましょう！

擁壁のリスクは、土地を買う前だけでなく、住んでからも継続的にチェックすべきポイントです。

もし今、検討中の物件に大きな擁壁がある、あるいは自宅の擁壁に不安がある場合は、株式会社さくら事務所のような専門家に相談し、プロの目線で擁壁の健全性をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

大切な家族と住まいを守るために、まずは「日頃の観察」から始めて、後悔しない家選びを実現しましょう！