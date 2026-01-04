【2026上半期】タロット占い《2026上半期の恋愛運》12星座ランキング
いよいよ迎えた2026年。さらに充実した日々を過ごすためにも恋愛面も好調に過ごしていきたいところ。そこで今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2026上半期の恋愛運》を占っていただきました。それでは早速ランキング形式で発表します！
第１位 牡牛座
初対面の人から見た印象は期待できないのですが、よく知ってくれている人達からは人気が高いでしょう。合わない人とはさっさと縁を切るようにして、愛される方に進んでいくと良い時です。仕事のペースを緩めないと運気は弱まります。
自分のダメな所を受け止めてくれるような人と縁がありそうな時です。だからといって、相手の愛情を必要以上に試したりしないように気をつけましょう。仕事関係の人より友達関係の人とお付き合いしていく方が、理想の行動をとってもらいやすいです。
第３位 山羊座
気になる人に積極的にアプローチする情熱があるでしょう。問題は選ぶ人で、自分に合わない人をわざわざ掴みやすい時です。危険な香りのする人は避けましょう。人気者を掴んでも周囲の人達の反応は意外に薄いので、安全な人を掴むと良いでしょう。
第４位 蠍座
アピール力は強いでしょう。だいたいの人に対しては押していけば、相手の心を掴める可能性が高いです。それでも上手くいかない相手はよっぽどレベルが高い人なのでしょう。お金が絡む関係の人とは、いつも以上に都合良く利用されてしまう時です。流され過ぎないように意識していましょう。
第５位 蟹座
いつもとは違う戦いの日々になりそうです。ライバルを倒していくようなぶつかり合う戦いではなく、大切な人や大切な関係を守っていくような大人な戦いになるでしょう。しっかりしないといけないと気を張り過ぎても、スタミナ不足になってしまいます。ペース配分がとても大事です。
第６位 牡羊座
誠実な人との縁がある時です。自分自身を見直すきっかけになるでしょう。自由はなくなりやすいですが、逃したら後悔しそうなので自分を律しましょう。よそ見はこの時期厳禁です。相手色に染まっていきましょう。
第７位 射手座
人生経験となるような恋愛を進めていきます。長く安定してという関係より、いつか終わるだろうけど一緒にいたいと思う関係の方が縁がある時です。相手からの行動を待ってしまうと後々に損をした気持ちにもなりやすいので、自分から関係を動かしていきましょう。
第８位 魚座
相手にとっての良い人で居続けようと、頑張りすぎてしまいます。努力をしているうちは安心感もあるでしょうが、自分に合ったものにしないと気持ちもスッキリしないです。同時に世間一般に喜ばれる努力ではなく、相手の好みに合わせないと相手が寂しい気持ちになるので気をつけましょう。
第９位 獅子座
勇気が足りなくて弱気になってしまうことがあります。いついかなる時も「逃げるより進む」を意識して過ごすと良い時です。自分が有利に立てるだけで好きではない人と関係を進めていくと、もっと孤独を感じてしまう未来がきてしまいます。
第10位 天秤座
自分でイメージしている自分の行動が、相手から見ると全然違うように映っているという現状が起きやすいです。相手の気持ちを思い込んで楽観的に過ごしてしまうと、後々にすれ違ってしまいます。常に相手の思いは探っていましょう。
第11位 双子座
臆病になってしまうことが増えます。信用できない人も寄ってきやすいでしょう。無理矢理にお付き合いしたりなどすると、余計に寂しくなる流れになります。気持ちが進まない縁は乗らないようにしましょう。事前に自分の理想を把握しておくと良いです。
第12位 水瓶座
表面的に仲良くする恋愛になりやすいです。もちろんちゃんと好きで情熱もあるのですが、お互いの価値観のすれ違いで言いたいことをあまり言わない関係になっていくでしょう。相手の目線を知っていくことを意識しましょう。
運勢というものは必ずしも決まったものではなく、自分の意識や行動などで変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしてポジティブに行動していきましょうね。＜占い：咲良（さら）＞