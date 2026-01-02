『幼馴染とはラブコメにならない』第1話あらすじ&場面カット公開！
2026年1月5日より放送のTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』第1話「通学路でも間接キスでもお尻を乗せてもラブコメにならない」のあらすじ&場面カットが公開された。
毎週月曜よる24：00より、テレビ東京系全国6局ネットにて放送、同日深夜24：30よりdアニメストア・AnimeFestaにて配信の、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』第1話「通学路でも間接キスでもお尻を乗せてもラブコメにならない」のあらすじ、および場面カットが公開された。
『幼馴染とはラブコメにならない』は、幼馴染との甘くて、焦れる、素直になれない恋模様を描く、『マガジンポケット』にて好評連載中の三簾真也による”最旬幼馴染ラブコメ”。
監督は桑原智、シリーズ構成は広田光毅、脚本は広田光毅・森田眞由美、キャラクターデザイン・総作画監督は岩崎令奈、アニメーション制作は手筭プロダクションが担当し、幼馴染が織りなす恋模様をコミカルかつ繊細に描いていく。
第1話のあらすじはこちら！
＜第1話「通学路でも間接キスでもお尻を乗せてもラブコメにならない」＞
高校1年生のえーゆーには悩みの種がある。幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎるのだ。オトナっぽく2人のことを「エッチな目で見ている」なんて、バレたらハズすぎる！ なのに、「しお」は毎朝寝床に潜り込んできて距離は近いし、「あかり」はやたらと突っかかってくる。まるでラブコメのような展開になりかけるが、えーゆーは「現実は違う」と自覚している。
だが一方、幼馴染の2人はえーゆーのことが……！？
＞＞＞第1話場面カットを全てチェック！（写真5点）
また、AT-Xにてアニメ各話本編後に『「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル』が放送されることが決定！
”幼ラブ″ キャストが出演する ”ラブコメ” にちなんだミニ映像企画で、各話のアニメ本編後にお届けする。AT-X独占企画となるので、ぜひお見逃しなく！
2026年1月9日（金）21：00からはスペースラジオの配信も決定しており、パーソナリティは ”界世之介” 役の浦尾岳大、ゲストには ”水萌汐” 役の久住琳が出演する。最新話の振り返りや企画コーナーなど、内容盛りだくさんとなるので、こちらもあわせて楽しんでみてはいかがだろうか。
（C）三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会
