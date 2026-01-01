±ÊÌî²ê°ê¡¡ÅÄÃæ·½¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤é¤ËÂ³¤¯¡Ä¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¡ÖÂè£´¤ÎÃË¡×¤È¤ÎËÜÅö¤ÎÃç¡¡
¡¡½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤È¿ÆÌ©¤ÊàÂè£´¤ÎÃËá¤È¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Ï±ÊÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õÆñ¤È¸À¤¨¤ëÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬£´·î¤È£µ·î¤Î£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÄÃæ·½¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊóÆ»¡£ÅÄÃæ¤¬±ÊÌî¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤È°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¿ÆÌ©¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£Ì£É£Î£Å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Þ¤Ç¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê±ÊÌî¤Ï½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£²£¶Ç¯¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢£Ã£Íºï½ü¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¡££²²óÌÜ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢£²¿Í¤¬µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤è¤¦¤È¸ýÎ¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ë£Ì£É£Î£Å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢£²²óÌÜ¤Î»öÌ³½ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¹ªÌ¯¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐÊý¤È¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ØËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¤¹¤ì¤Ð¡Ø»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ëü°ì¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤â¸«±Û¤·¤¿É½¸½¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÄÃæ¤È¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëàÂè£²¤ÎÃËá´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤¬±ÊÌî¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£¸»þ´Ö²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¤ª¤³¤Ü¤ìÅª¤ÊÅ¸³«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÐÊý¤È¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤ÏÈÝÄê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï±ÊÌî¤ÎÊì¿Æ¤¬¤¤¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡±ÊÌî¤Î¼õÆñ¤ÏÂ³¤¯¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤ÏàÂè£³¤ÎÃËá¤âÅÐ¾ì¡£ÇÐÍ¥¡¦ºä¸ý·òÂÀÏº¤È¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤Î½÷À¤È¤ÎÆ±À³ÊóÆ»¤ÎºÝ¡¢£³Ç¯Á°¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤·¤Æ±ÊÌî¤ÎÌ¾Á°¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤ò»öÌ³½ê¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¡£±ÊÌî¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö±ÊÌî¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºä¸ý¤¬¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤Î½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½÷À¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÃÎ¤Ã¤ÆÇË¶É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥ó¥«¥ó¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£²óÇ§¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤Î½÷À¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬àÂè£´¤ÎÃËá¸µÃËÀ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼£Á»á¤À¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Ë¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤â¤Î¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿°æÂç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò£Á»á¤È¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î£Á»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¶È³¦¤Ç±ÊÌî¤È¤ÎÃË½÷¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Á»á¤ÏÄ¹Ç¯¡¢±ÊÌî¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ÆÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¡£¤½¤ì¤Ç±ÊÌî¤Î¸µ¥«¥ìÀâ¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤ÎÁûÆ°»þ¤â¡¢¾ðÊó¤òÊ¸½Õ¤ËÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤Îý¤Î¤¢¤ë£Á»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¥Ç¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÅÄÃæÁûÆ°¸å¤Ë£Á»á¤Ï»öÌ³½ê¤òÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¤ÆÊ¿°æÂç¤Î¥é¥¤¥Ö¡½¡½ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÃç¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±ÊÌî¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿ÆÍ§¤Î½÷Í¥¤È¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Çµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿£Á»á¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¡©¡¡¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£Ç¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹±Ç²è¡ÖËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡×¤Ç¼ç±é¤¹¤ë±ÊÌî¡£¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£