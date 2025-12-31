»Â¿·¡Ö¡È¤Á¤¤¤µ¤Ê¡É¥±¥ó¥á¥êGT-R¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Á´Ä¹3mµé¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î»Ö¸þ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡ª ¡ÖR¡×¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤âÌÜ¤ò¼æ¤¯¥¹¥º¥¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¡×¤ÊNATS¡Ö¸¸¤Î¤Á¤Ó¥á¥ê¡×¤È¤Ï¡©
±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉü³è!?
¡¡2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÅ¸¼ÔÃ£¤Î½àÈ÷¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¡¦¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö»Â¿·¡È¤Á¤¤¤µ¤Ê¡É¥±¥ó¥á¥êGT-R¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤ËËëÄ¥¤òË¬¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ä°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·µì¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ¯»Ï¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²þÂ¤¼Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²áµî¤ÎÌ¾¼Ö¤ä´õ¾¯¼Ö¤ò¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤ÇÁÉ¤é¤»¤ë¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥«¥¹¥¿¥à¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2024¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥±¥ó¥á¥êGT-R¡×¤ò¾®·¿¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÇºÆ¸½¤·¤¿NATS¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡Ë¤Î¡Ö¸¸¤Î¤Á¤Ó¤á¤ê¡×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥±¥ó¥á¥ê¡×¤Ï1972Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î°¦¾Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÇ½¤ò¶Ë¤á¤¿GT-R¤Ï¤ï¤º¤«197Âæ¤·¤«À¸»º¤µ¤ì¤º¡¢¤ï¤º¤«4¥«·î¤ÇÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿´õ¾¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´õ¾¯À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÅÁÀâÅª¤ÊÌ¾¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸¸¤Î¤Á¤Ó¤á¤ê¡×¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë¥¹¥º¥¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¾®·¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥±¥ó¥á¥êGT-R¡ÊÁ´Ä¹4460mm¡ßÁ´Éý1690mm¡ßÁ´¹â1380mm¡Ë¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¤ÏÁ´Ä¹3195mm¡ßÁ´Éý1395mm¡ßÁ´¹â1395mm¤È¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏFRP¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÀ®·Á¤·¡¢¥±¥ó¥á¥êGT-R¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥µ¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ä¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¥é¡¼¤òºÆ¸½¡£
¡¡À©ºî¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢NATS¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¥±¥ó¥á¥ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó4ÂåÌÜ¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¥é¡¼¤ò»Ü¤·¡¢ÆÈ¼«¤ËFRP¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÀ°·Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥±¥ó¥á¥êGT-R¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¡Ö¸¸¤Î¤Á¤Ó¤á¤ê¡×¤Ï¡¢³°´Ñ¤«¤é¤ÏÅÁÀâ¤Î¥±¥ó¥á¥êGT-R¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢Æü¾ï¤ÇÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¸½Âå¤Ëá´¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨Åö½é¤Ï¸øÆ»Áö¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÌµ»ö¼Ö¸¡¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸øÆ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡NATS¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Û¤Ê¤ë¼Ö¼ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¾¼Ö¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤òÆÀ°Õ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤½¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤ÎÅ¸¼¨¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Ï3Âæ¤ÎÃíÌÜºî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º1ÂæÌÜ¤Ï¡¢Æü»º¡Ö¥°¥í¥ê¥¢¡Ê3ÂåÌÜ¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥í¡¼¥é¥¤¥À¡¼É÷¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¹¡£Ìý°µ¼°¥Ï¥¤¥É¥í¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼Ö¹â¤ÎÄ´À°¤¬¼«Í³¼«ºß¤Ë¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Äã¤¯¹½¤¨¤¿»ÑÀª¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥é¥¤¥À¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡2ÂæÌÜ¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLS460¡Ê4ÂåÌÜ¡Ë¡×¤Ë¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ê¸½¹Ô¡¦3ÂåÌÜ¡Ë¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¥»¥À¥ó¤ÎÍ»¹ç¥â¥Ç¥ë¡¢¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡VIP¥«¡¼¤Î¹ë²Ú¤µ¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿»Â¿·¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥óÍè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡3ÂæÌÜ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥³¥Ú¥ó¥í¡¼¥Ö¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡Ê¸½¹Ô¡¦5ÂåÌÜ¡Ë¡×É÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¹¡¼¥×¥é¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìÂæ¤Ç¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â»ë³ÐÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂçÃÀ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¿á¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î3Âæ¤Î½ÐÅ¸¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢NATS¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÎÏ¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤ä¾ðÇ®¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì¾¼Ö¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ä°Û¤Ê¤ë¼Ö¼ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ä©Àï¤Ï¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤ÎÏÃÂê¤ÏSNS¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥ÞÊ¸²½¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤Ç¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ò°ìÆ²¤Ë¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£