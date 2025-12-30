頑張った自分へのご褒美にも！1年の締めくくりに食べたい「年末のごちそう」

今年も残すところあとわずか。1年の締めくくりに何を食べようかと悩んでいる方もいるのでは？そこで、おしゃれなおつまみから豪華な鍋料理まで、年末にふさわしい華やかな料理をピックアップしました。自分へのご褒美に作るも良し、みんなとワイワイと楽しむも良し。おいしいごちそうで、今年1年頑張った自分を労いましょう！

おいしいごちそうを囲んで乾杯しよう！

コンビーフクリチマッシュルーム焼き

ころんとしたフォルムがかわいらしいマッシュルームを使ったおつまみは、パーティーメニューにぴったり。そこにコンビーフとクリームチーズを合わせたらもう、立派なごちそうですよね！





しかも、トースターで焼くだけで完成するからとっても簡単。出来立てをはふはふと頬張れば、口の中にマッシュルームとコンビーフの旨みがじゅわ〜っと広がります。これは否が応でもワインがすすんでしまいますよ！コンビーフクリチマッシュルーム焼き｜Instagram（@kiyomi_aoyama）フライパンで作るローストビーフ出典：https://www.instagram.com

ごちそうといえば、やっぱりお肉！ なかでもローストビーフは食卓をパッと華やかに彩るメニューの1つですよね。でも、絶妙な火入れ加減に仕上げるのは意外と難しいもの。



こちらのレシピは、フライパンで手軽に作れるのに失敗知らず。ポイントは、お肉の厚みが4cmくらいのものを選ぶこと。4cm以上の場合は、加熱時間を多めにとってくださいね。



玉ねぎをふんだんに使ったシャリアピンソースも絶品なので、たっぷりかけて召し上がれ！



フライパンで作るローストビーフ｜Instagram（@ffam_bangohan）スペアリブの粒マスタード煮出典：https://www.instagram.com

骨付き豚バラ肉のスペアリブは、濃厚な旨みと見た目の豪華さでごちそう感いっぱい。



味付けにマスタードを使うと、ほんのりとした酸味でおしゃれな味わいに仕上がります。こちらのレシピは、スペアリブを焼き付けたら調味料を入れて放っておくだけと簡単。



マーマレードの甘酸っぱさが食欲をそそり、ビールや白ワインがすすむ味わいです！

スペアリブの粒マスタード煮｜Instagram（@otosanzmeshi）アクアパッツァ出典：https://www.instagram.com

オリーブオイルで炒めた魚介類を、水やトマト、白ワインなどで煮込んだイタリア料理・アクアパッツァ。一品で食卓がパッと華やかになるので、おもてなし料理としてもおすすめです。



作るのには手間がかかりそうですが、切り身を使えば簡単。フライパンごと食卓に運べば、歓声が上がること間違いなしです！



にんにくの香りと魚介の旨みがたっぷり溶け込んだスープも絶品なので、ぜひ残さず召し上がれ。

アクアパッツァ｜Instagram（@hisa.meshi）ホタテのカルパッチョ出典：https://www.instagram.com

ホタテというと夏のイメージがあるかもしれませんが、冬のホタテも濃厚な旨みが楽しめて絶品！



おいしいホタテが手に入ったらやっぱり、生で味わいたいですよね。カルパッチョなら手軽に作れて、見栄えもおいしさも抜群です。



オリーブオイルとレモン、塩、こしょうだけのシンプルな味付けもいいですが、粒マスタードを合わせるとアクセントになって、おいしさが引き立ちますよ。

ホタテのカルパッチョ｜Instagram（@no10no02）ポリポリきゅうりとスモークサーモンの押し寿司出典：https://www.instagram.com

お寿司も食卓に登場するとうれしいごちそうの1つですよね。



握り寿司を作るのは難しくても「押し寿司」なら、型に酢飯と具材を詰めて、上からギュッと押し固めるだけ。専用の型がなくても、お弁当箱や保存容器を使うことで手軽に作れるんですよ。



きゅうりとスモークサーモン を合わせれば、彩りも美しく食感が楽しい一品に。お好みで大葉やレモンの輪切りをはさむのもおすすめです。

ポリポリきゅうりとスモークサーモンの押し寿司｜Instagram（@setsu_mikami）半分こ寿司

スーパーで購入した寿司セットや盛り合わせのお刺身を使って作る「半分こ寿司」。この華やかな見た目から、一見作るのが難しそうですが、実はとっても簡単なんです！



まず、ラップの上に酢飯を丸く広げて、カットしたお刺身を2種類くらいおいたら丸く握ります。それを海苔で包んだら半分に切ります。あとは、お刺身などを盛り付けるだけ。



こちらの具材は、「イカ、明太子、枝豆」「卵焼き、エビ、枝豆」「サーモン、イクラ、わさび」「マグロ、たい、わさび」「たくあん、雑魚、カリカリ梅」です。



ぜひ、お好みの具材を組み合わせて作ってみてくださいね！

半分こ寿司｜Instagram（@ayaaya.mana）しゃぶしゃぶ出典：https://www.instagram.com

寒い時期に欠かせないごちそうといえば、お鍋！



しゃぶしゃぶは、だしのスープにお肉をさっとくぐらせるだけの手軽さと、たっぷりの野菜と一緒に味わえるのが魅力ですよね。



だしは昆布だけでもおいしいけれど、こちらは「鰹節」と「生姜」を入れて、いつもとはひと味違うしゃぶしゃぶに。鰹節の旨みと生姜のポカポカ効果が、じわ〜っと広がります。



〆はうどんや雑炊で、最後の一滴まで味わっちゃいましょう！

生姜と鰹節のだし汁で仕上げる、しゃぶしゃぶ｜Instagram（@sugar_148_foodie）すき焼き出典：https://www.instagram.com

東海地方では「大みそかにすき焼きを食べる」という文化があるようですが、年末年始にすき焼きを食べるというおうちは多いですよね。



牛肉の旨みが存分に味わえるすき焼きは、まさにごちそう！ 白菜や春菊、長ねぎ、焼き豆腐、きのこ類などの具材も一緒に煮込むと味が染みておいしいですよね。



ちなみに、すき焼きの割り下は醤油、みりん、砂糖といった、おうちにある調味料で作れます。いつも市販品を買っているという方も、この年末は手作りしてみてはいかがでしょうか。

すき焼き｜Instagram（@olgohan__）

今年も1年おつかれさまでした！

みなさまにとって今年はどんな年でしたでしょうか。

あっという間に過ぎ去ってしまって何があったか思い出せない……という方もいるかも？

ぜひ、この年末に家族や仲間とごちそうを囲みながら、この1年を振り返ってみましょう。

忘れていたあんなこと、こんなことを思い出しながら、楽しい時間が過ごせるはず。

大いに食べて、飲んで、笑って英気を養ったら、来年もまた頑張りましょう！