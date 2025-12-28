¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î°Ø»Ò¤Ï¿´ÃÏ¤¤¤¤¡© Ì¾ºî¥Á¥§¥¢¤ÎÍýÍ³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼Å¸¡×¤¬½ÂÃ«¡¦¥Ò¥«¥ê¥¨¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ1·î18Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ
¡Ö¿¥ÅÄ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼Å¸¡¡»ê¹â¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨9³¬¡¦¥Ò¥«¥ê¥¨¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î18Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢°Ø»ÒÌó160ÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ÞÌÌ¤ä»ñÎÁ¡¢À½ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Þ¤Ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²È¶ñ¤Îµð¾¢¤Î»Å»ö¤ò¤¿¤É¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ÎÌ¾ºî¤¬Çã¤¨¤ë!?¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î²È¶ñ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÅ¸Í÷²ñ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤âÅÐ¾ì
Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë°Ø»Ò¤¿¤Á¡£Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë°Ø»Ò¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤¿¡¢¤¢¤Î°Ø»Ò¤â¤¢¤ë¡£Å¸¼¨¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£Êâ¤¤¤Æ¡¢Ä¯¤á¤Æ¡¢¤È¤¤É¤Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î°Ø»Ò¤¬Ä¹¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¾Ï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¸¼¨¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¶õ´Ö¤Î°õ¾Ý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¡©
¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Ï¡¢1914Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï²È¶ñ¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÁÇºà¤ä¹½Â¤¤òÂÎ¤ÇÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é°Ø»Ò¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤½¤ÎÀ¸³¶¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿°Ø»Ò¤Ï500µÓ°Ê¾å¡£ÎÌ¤òÄÉ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºÂ¤ë¿Í¤ÎÂÎ¤äÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¿ô¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¾þ¤êÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢Àþ¤â¹µ¤¨¤á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÂÎ¤ÎÎÏ¤¬¤¹¤Ã¤ÈÈ´¤±¤ë¡£»ëÀþ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é°Ø»Ò¤Î¤Þ¤ï¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÀµÌÌ¤Ç¤â¡¢²£¤Ç¤â¡¢Î¢Â¦¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«ÌµÍý¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¼«¿È¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²È¶ñ¤ËÎ¢ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤É¤³¤¬½ª¤ï¤ê¤«¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ëÀþ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£¿¨¤ì¤¿ÌÚ¤Î´¶¿¨¤ä¡¢ÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¤È¤¤Î¼ý¤Þ¤ê¤Î¤è¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¼Â´¶¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥¶¡¦¥Á¥§¥¢¡×¤ä¡ÖY¥Á¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¹¥¤¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê°Ø»Ò¸¦µæ²È¡¦¿¥ÅÄ·û»Ì¤µ¤ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°Ø»ÒÌó160ÅÀ¤ò´Þ¤àºîÉÊ¤¬½¸·ë¡£¿ô¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢Å¸¼¨¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡£Ä¯¤á¤Æ¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£²ñ¾ì¹½À®¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï·úÃÛ²È¡¦ÅÄº¬¹ä¤µ¤ó¡£¾ÈÌÀ¤äÆ°Àþ¤¬ÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ø»Ò¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤È¸«¤É¤³¤í¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡£
¢£4¤Ä¤Î¾Ï¤Ç¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯
Å¸¼¨¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¾Ï¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌÀ³Î¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢½ç¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î¹Í¤¨Êý¤ä°Ø»Ò¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍý²ò¤Ç¤¤ëÎ®¤ì¤À¡£Æñ¤·¤¤Í½È÷ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Chapter1¡¡¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤È¤Ï²¿¼Ô¤«
ºÇ½é¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£²È¶ñ¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿1930Ç¯Âå¤«¤é¡¢»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î1940Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£18ºÐ¤Ç²È¶ñ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¡¦¥é¥Ã¥»¥ó¤ä¥¢¥ë¥Í¡¦¥ä¥³¥Ö¥»¥ó¡¢¥Ü¡¼¥¨¡¦¥â¡¼¥¨¥ó¥»¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±»þÂå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
17ºÐ¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥§¥¢¡×¡¢¤½¤·¤Æ3µÓ¤Î¤ßÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¥§¥¢¡×¤ÎÉü¹ïÅ¸¼¨¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«ÁÇËÑ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î°Ø»Ò¤«¤é¤Ï¡¢°Ø»Ò¤Å¤¯¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»ÑÀª¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸å¤ÎÌ¾ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ê¤¬¡¢¤³¤³¤Ë³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
Chapter2¡¡¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×
Â³¤¯¾Ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡£¼«¤é¿ÞÌÌ¤ò°ú¤¡¢ÌÏ·¿¤òºî¤ê¡¢¿¦¿Í¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤¬¡¢20ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤Î¿ÞÌÌ¤äÀ½ºîÅÓÃæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¶ÊÀþ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î·Á¤Ê¤Î¤«¡£Å¸¼¨¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ºÙ¤«¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ë¼«Á³¤ÈÌÜ¤¬¤¤¤¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤é¤·¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Chapter3¡¡Ì¾ºî°Ø»Ò
3¤ÄÌÜ¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾ºî°Ø»Ò25µÓ¤ò¡¢¿ÞÌÌ¤È¤È¤â¤ËÅ¸¼¨¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²£¡¢¸å¤í¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Î¢Â¦¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ëÂ¤·Á¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Chapter4¡¡¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò 1945 - 1990Ç¯
ºÇ¸å¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢1940Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î°Ø»Ò¤È²È¶ñ¤òÇ¯Âå½ç¤Ë¾Ò²ð¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¥¨¥ê¥¢Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÚºà¤Î»È¤¤Êý¤ä¹½Â¤¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÎÊÑ²½¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼ê»Å»ö¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é¡¢µ¡³£²Ã¹©¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ø»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä¼ê¿¨¤ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò¤¬º£¤âÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¼«Á³¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅ¸¼¨¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿¥ÅÄ·û»Ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²òÀâ¤äºý»Ò¤Ç¤Î²òÀâ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Ø»Ò¤ÎÇØ·Ê¤äºÙ¤«¤Ê°ã¤¤¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢²»À¼¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸«Êý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢£ºÂ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î¤¹¤´¤µ
ËÜÅ¸¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËºÂ¤ì¤ë°Ø»Ò¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ï¡¢¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¤È¤¤Î°ÂÄê´¶¡¢Éª¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÚ¤Î´¶¿¨¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Íî¤ÁÃå¤¯¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë½Ö´Ö¤À¡£
¢£Å¸¼¨¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿ÞÏ¿¤È¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Å¸¼¨¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¡£ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä½ñÀÒ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤òµ¤·Ú¤ËÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¿ÞÏ¿¤À¡£À¤³¦Åª°Ø»Ò¸¦µæ²È¤Ç¤¢¤ë¿¥ÅÄ·û»Ì¤µ¤ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢½ÅÍ×ºîÉÊ200ÅÀ¤ò¼ýÏ¿¡£°Ø»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ÞÌÌ¤äµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢Ìó500ÅÀ¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤ÎËÄÂç¤Ê»Å»ö¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤¿¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æü±ÑÊ»µ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿A4ÊÑ·Á¡¦412¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¡¢Å¸¼¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë°ìºý¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¯¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÊÝÂ¸ÈÇ¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¥Î¡¼¥È¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤½¤í¤¦¡£Íè¾ì¤ÎµÇ°¤Ë¤Ò¤È¤ÄÁª¤ó¤À¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥Õ¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
Å¸¼¨¤ò¸«¤¿¤¢¤È¡¢³¹¤Ç°Ø»Ò¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Î¶ÊÀþ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò¤ò¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¤À¤«¤é¤³¤½¡£Ì¾ºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¼ÂÊª¤òÄÌ¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡áËÌÂ¼¹¯¹Ô
