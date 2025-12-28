¡Ö¿¥ÅÄ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼Å¸¡¡»ê¹â¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨9³¬¡¦¥Ò¥«¥ê¥¨¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î18Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢°Ø»ÒÌó160ÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ÞÌÌ¤ä»ñÎÁ¡¢À½ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Þ¤Ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²È¶ñ¤Îµð¾¢¤Î»Å»ö¤ò¤¿¤É¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ÎÌ¾ºî¤¬Çã¤¨¤ë!?¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î²È¶ñ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡ÖÅ¸Í÷²ñ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤âÅÐ¾ì

¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤ÎµðÂç¤Ê¼Ì¿¿¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë


Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë°Ø»Ò¤¿¤Á¡£Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë°Ø»Ò¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤¿¡¢¤¢¤Î°Ø»Ò¤â¤¢¤ë¡£Å¸¼¨¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£Êâ¤¤¤Æ¡¢Ä¯¤á¤Æ¡¢¤È¤­¤É¤­Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î°Ø»Ò¤¬Ä¹¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¾Ï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¸¼¨¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¶õ´Ö¤Î°õ¾Ý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¢£¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¡©

¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Ï¡¢1914Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï²È¶ñ¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÁÇºà¤ä¹½Â¤¤òÂÎ¤ÇÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é°Ø»Ò¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤½¤ÎÀ¸³¶¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿°Ø»Ò¤Ï500µÓ°Ê¾å¡£ÎÌ¤òÄÉ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºÂ¤ë¿Í¤ÎÂÎ¤äÆ°¤­¤òÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¿ô¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£

¤Þ¤º¡¢ÂåÉ½ºî¡Ö¥¶¡¦¥Á¥§¥¢ JH503 (1949Ç¯)¡×¤¬¡¢ÄÌÏ©¤Î±ü¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤«¤é¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤ÎÀ¤³¦¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥Á¥§¥¢¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿Ì¾ºî¡£1960Ç¯¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡È¥±¥Í¥Ç¥£¥Á¥§¥¢¡É¤ÎÌ¾¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë


¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¾þ¤êÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢Àþ¤â¹µ¤¨¤á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÂÎ¤ÎÎÏ¤¬¤¹¤Ã¤ÈÈ´¤±¤ë¡£»ëÀþ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é°Ø»Ò¤Î¤Þ¤ï¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÀµÌÌ¤Ç¤â¡¢²£¤Ç¤â¡¢Î¢Â¦¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«ÌµÍý¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¼«¿È¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²È¶ñ¤ËÎ¢ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤É¤³¤¬½ª¤ï¤ê¤«¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ëÀþ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£¿¨¤ì¤¿ÌÚ¤Î´¶¿¨¤ä¡¢ÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¤È¤­¤Î¼ý¤Þ¤ê¤Î¤è¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¼Â´¶¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥¶¡¦¥Á¥§¥¢¡×¤ä¡ÖY¥Á¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¹¥¤­¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£

¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î²È¶ñ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡ÖÅ¸Í÷²ñ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤âÅÐ¾ì¡£ËÜÅ¸¤Î³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¡ÖCH24 Y¥Á¥§¥¢¡×(11Ëü±ß¡¦¼Ì¿¿)¤È¡¢PP503 ¥¶¡¦¥Á¥§¥¢(120Ëü5600±ß)¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ


ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê°Ø»Ò¸¦µæ²È¡¦¿¥ÅÄ·û»Ì¤µ¤ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°Ø»ÒÌó160ÅÀ¤ò´Þ¤àºîÉÊ¤¬½¸·ë¡£¿ô¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢Å¸¼¨¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡£Ä¯¤á¤Æ¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£²ñ¾ì¹½À®¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï·úÃÛ²È¡¦ÅÄº¬¹ä¤µ¤ó¡£¾ÈÌÀ¤äÆ°Àþ¤¬ÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ø»Ò¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤È¸«¤É¤³¤í¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡£

¢£4¤Ä¤Î¾Ï¤Ç¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯

Å¸¼¨¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¾Ï¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌÀ³Î¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢½ç¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î¹Í¤¨Êý¤ä°Ø»Ò¤È¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍý²ò¤Ç¤­¤ëÎ®¤ì¤À¡£Æñ¤·¤¤Í½È÷ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

Chapter1¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼Å¡¤È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢°Ø»Ò¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²È¶ñ¿¦¿Í¡¦ßÀÅÄÍ³°ì¤µ¤ó¤¬°ìÅÀ¤º¤Ä¼ê¤¬¤±¡¢ÀºÅÙ¤Ï¼ÂÊª¤µ¤Ê¤¬¤é¤À¡£¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥¦¥§¥°¥Ê¡¼Å¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢À½ºî¤Î¸½¾ì¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë


Chapter1¡¡¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤È¤Ï²¿¼Ô¤«

ºÇ½é¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤­Æü¤Î¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£²È¶ñ¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿1930Ç¯Âå¤«¤é¡¢»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î1940Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£18ºÐ¤Ç²È¶ñ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¡¦¥é¥Ã¥»¥ó¤ä¥¢¥ë¥Í¡¦¥ä¥³¥Ö¥»¥ó¡¢¥Ü¡¼¥¨¡¦¥â¡¼¥¨¥ó¥»¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±»þÂå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£

¡ÖChapter1¡¡¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¡×¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê


17ºÐ¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥§¥¢¡×¡¢¤½¤·¤Æ3µÓ¤Î¤ßÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¥§¥¢¡×¤ÎÉü¹ïÅ¸¼¨¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«ÁÇËÑ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î°Ø»Ò¤«¤é¤Ï¡¢°Ø»Ò¤Å¤¯¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»ÑÀª¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸å¤ÎÌ¾ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ê¤¬¡¢¤³¤³¤Ë³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£

¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥§¥¢ (1931Ç¯ Éü¸µ¥â¥Ç¥ë¡¦±¦)¡×¡£17ºÐ¤Î¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤¬½¤¹ÔÃæ¤Ë½é¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢À½ºî¤·¤¿°Ø»Ò¡£¸½Â¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÜÅ¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼Ì¿¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³¤Î±Æ¶Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¤·Á¤«¤é¡¢¼ã¤­Æü¤Î´¶À­¤ÈÄ©Àï¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¥§¥¢ (1938Ç¯ Éü¸µ¥â¥Ç¥ë¡¦º¸)¡×¡£Èþ½Ñ¹©·Ý³Ø¹»ºß³ØÃæ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿°Ø»Ò¡£¥­¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¥º¥®¥ë¥ÉÅ¸¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Ä¹¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÇ¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤êÉü¸µ¤¬¼Â¸½¡£³ØÀ¸»þÂå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìµÓ


¡Ö¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥Á¥§¥¢ (1940Ç¯)¡×¡£¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥Á¥§¥¢¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¤Î³Ê»Ò¾õ¤Î°Õ¾¢¤Ê¤É¡¢½é´üºîÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÌ¾Ãø¡Ø¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¯À½ºî¤µ¤ìÂ³¤±¤¿°ìµÓ


¡Ö¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥¢ (1942Ç¯)¡×¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë³Ê»Ò¾õ¤Î°Õ¾¢¤òÈ÷¤¨¤¿°ìµÓ¡£Æ±»þ´ü¤Î¥í¥Ã¥­¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¤òÍÑ¤¤¡¢ÌÚ¹©¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤¬¿ï½ê¤ËÉ½¤ì¤ë¡£¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¼Ò¤È¤Î¶¨Æ¯½é´ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ


Chapter2¡¡¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×

Â³¤¯¾Ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡£¼«¤é¿ÞÌÌ¤ò°ú¤­¡¢ÌÏ·¿¤òºî¤ê¡¢¿¦¿Í¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤¬¡¢20ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤Î¿ÞÌÌ¤äÀ½ºîÅÓÃæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¶ÊÀþ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î·Á¤Ê¤Î¤«¡£Å¸¼¨¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ºÙ¤«¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ë¼«Á³¤ÈÌÜ¤¬¤¤¤­¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤é¤·¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë°ú¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

¡ÖChapter2¡¡¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê


Å¸¼¨ÍÑ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤«¤é¤â¡¢¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë(¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¥Á¥§¥¢ PP130¡×¤Î°ìÉô)


¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Ù¥¢¥Á¥§¥¢ PP19 (1951Ç¯)¡×¡£´°À®¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2½µ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÄ¥¤ê¤°¤ë¤ß°Ø»Ò¤ÎÂåÉ½ºî¡£±Ñ¹ñ¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥§¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Í³¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë°Â³Ú°Ø»Ò¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£Éª²¼¤ò³«Êü¤·¤¿¹½Â¤¤¬¹â¤¤²÷Å¬À­¤òÀ¸¤ß¡¢ºÂ¤ë¿Í¤òÊñ¤ß¹þ¤à»Ñ¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Ù¥¢¥Á¥§¥¢¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÏPP¥â¥Ö¥é¡¼¼Ò¤¬À½ºî¤òÃ´¤¦¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÈÄ¥ÃÏ¤Î¹½Â¤¤«¤é¡¢¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ë¡¢Ëã¤ÎÁ¡°Ý¤ä¥ä¥·¤Î·Ô¡¢ÇÏÌÓ¡¢ÌÊ¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤ò½Å¤Í¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê¤Î´¶³Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë


¡Ö¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥È¥Ç¥¹¥¯ PP571 (1953Ç¯)¡×¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡£·úÃÛ²È¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¹¥¯¡£1953Ç¯¤Î¥­¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¥º¥®¥ë¥ÉÅ¸¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢PP¥â¥Ö¥é¡¼¼Ò¤ÇÀ½Â¤¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£200Ç¯°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥¯ºà¤òÆ±°ì¤ÎÈÄ¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¡¢ÌÚ¤Î¸ÄÀ­¤ò¤½¤í¤¨¤¿¹½Â¤¤È¡¢Å·ÈÄ¤Þ¤ï¤ê¤ÎÃ¼Àµ¤Ê»Å¾å¤²¤¬ºÝÎ©¤Ä


¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥«¥ó¥Ê¤â6¼ïÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë


²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢5Ê¬¤Î1¿ÞÌÌ¤ò¤â¤È¤Ë¼ÂÊª¤ÈÆ±¤¸¹©Äø¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢Ìó160ÅÀ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë


Chapter3¡¡Ì¾ºî°Ø»Ò

3¤ÄÌÜ¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾ºî°Ø»Ò25µÓ¤ò¡¢¿ÞÌÌ¤È¤È¤â¤ËÅ¸¼¨¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²£¡¢¸å¤í¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Î¢Â¦¤Þ¤Ç¤­¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢»×¤ï¤ºÂ­¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ëÂ¤·Á¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¡ÖChapter3¡¡Ì¾ºî°Ø»Ò¡×¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê


¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥º¥Á¥§¥¢¡¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¥º¥Æ¡¼¥Ö¥ë (1944Ç¯)¡×¡£¿ÆÍ§¥Ü¡¼¥¨¡¦¥â¡¼¥¨¥ó¥»¥ó¤ÎÄ¹ÃËÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¤¡¢Ì¾¤Å¤±¿Æ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿»Ò¤É¤âÍÑ²È¶ñ¡£Å£¤ä¥Í¥¸¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÁÈÎ©¼°¤Ç¡¢³Ñ¤ò´Ý¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´À­¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¸½ºß¤âÀ½Â¤¤¬Â³¤¯¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼


¡Ö¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¥Á¥§¥¢ JH550 (1947Ç¯)¡×¡£¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¼Ò¤Î¿¦Ä¹¥Ë¥ë¥¹¡¦¥È¥à¥»¥ó¤È¶¨Æ¯¤·´°À®¤µ¤»¤¿°ìµÓ¡£¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¥Á¥§¥¢¤òÂçÃÀ¤ËºÆ²ò¼á¤·¡¢Êü¼Í¾õ¤Ë¹­¤¬¤ëÇØ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£ÁÇºà¤ä¹½Â¤¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤é¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÌ¾ºî


¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¥Á¥§¥¢ PP130 (1986Ç¯)¡×¡£²áµîºî¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Ãæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢±ß·Á¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìµÓ¡£¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¥Á¥§¥¢¤ÎÈ¯Å¸·Á¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¡¢PP¥â¥Ö¥é¡¼¼Ò¤Î¹âÅÙ¤ÊÀ®·Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡£¥í¡¼¥×Ä¥¤ê¤ÎÇØ¤ÈºÂ¤¬À¸¤à¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤âÌ¥ÎÏ


¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ï¥ê¥ä¡¼¥É¥Á¥§¥¢ GE225 (1950Ç¯)¡×¡£¥è¥Ã¥ÈÍÑ¥í¡¼¥×¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ï¥ê¥ä¡¼¥É¡×¤ò¥¹¥Á¡¼¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÄ¥¤Ã¤¿¿²°Ø»Ò¡£°ì¸«Ìµµ¡¼Á¤À¤¬¡¢ÂÎ¤òÍÂ¤±¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤É²÷Å¬¤À¡£¥í¡¼¥×¤¬ÂÎ¤ò»Ù¤¨¡¢¶âÂ°¤ÎÎä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¹½Â¤¤âÆÃÄ§


Chapter4¡¡¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò 1945 - 1990Ç¯

ºÇ¸å¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢1940Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î°Ø»Ò¤È²È¶ñ¤òÇ¯Âå½ç¤Ë¾Ò²ð¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¥¨¥ê¥¢Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÊâ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÚºà¤Î»È¤¤Êý¤ä¹½Â¤¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÎÊÑ²½¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼ê»Å»ö¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é¡¢µ¡³£²Ã¹©¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ø»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤È¤­¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä¼ê¿¨¤ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò¤¬º£¤âÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¼«Á³¤È¼Â´¶¤Ç¤­¤ë¡£

¡ÖChapter4¡¡¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò 1945-1990Ç¯¡×¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê


¡Ö¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¥Á¥§¥¢ GE2 (1967Ç¯)¡×¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤¿¥í¡¼¥×¤¬ÂÎ¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¡¢Ì¾¤Î¤È¤ª¤ê¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£È¯É½Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2µÓ¤Ç¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤µ¤ó¤é¤¬½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏPP¥â¥Ö¥é¡¼¼Ò¤ÇºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë


¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅ¸¼¨¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿¥ÅÄ·û»Ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²òÀâ¤äºý»Ò¤Ç¤Î²òÀâ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Ø»Ò¤ÎÇØ·Ê¤äºÙ¤«¤Ê°ã¤¤¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢²»À¼¤ä¥Æ¥­¥¹¥È¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸«Êý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¡£

¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤â¾Ò²ð


¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÂ¦¤Ë¤Ï¡¢³Æ°Ø»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥«¥¿¥í¥°¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë


¢£ºÂ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î¤¹¤´¤µ

ËÜÅ¸¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËºÂ¤ì¤ë°Ø»Ò¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ï¡¢¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

²ñ¾ì¤ò½Ð¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢PP¥â¥Ö¥é¡¼¼Ò¤È¥«¡¼¥ë¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡õ¥µ¥ó¼Ò¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë13µÓ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Àþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¼ê¿¨¤ê¡¢ÂÎ¤Î¼ý¤Þ¤êÊý¤¬¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¼«¿È¤â¡ÖºîÉÊ¤ÏÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤Ç¸«¤¿°Ø»Ò¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤è¤¦


ÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¤È¤­¤Î°ÂÄê´¶¡¢Éª¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÚ¤Î´¶¿¨¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Íî¤ÁÃå¤¯¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë½Ö´Ö¤À¡£

¢£Å¸¼¨¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿ÞÏ¿¤È¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª

Å¸¼¨¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¡£ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä½ñÀÒ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤òµ¤·Ú¤ËÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£

½ÅÍ×ºîÉÊ200ÅÀ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¿ÞÏ¿¡Ö¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥°¥Ê¡¼ »ê¹â¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×(4345±ß)


¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¿ÞÏ¿¤À¡£À¤³¦Åª°Ø»Ò¸¦µæ²È¤Ç¤¢¤ë¿¥ÅÄ·û»Ì¤µ¤ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢½ÅÍ×ºîÉÊ200ÅÀ¤ò¼ýÏ¿¡£°Ø»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ÞÌÌ¤äµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢Ìó500ÅÀ¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤ÎËÄÂç¤Ê»Å»ö¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤¿¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£Æü±ÑÊ»µ­¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿A4ÊÑ·Á¡¦412¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¡¢Å¸¼¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë°ìºý¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¯¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤­¤¿¤¯¤Ê¤ëÊÝÂ¸ÈÇ¤À¡£

ÌÚÀ½¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×(1980±ß)


¥Ï¥ó¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Î¥´¥à¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤­¡Ö¥Î¡¼¥È¡×(1760±ß)


°Ø»Ò¤Î·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×(³Æ495±ß)


¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¥Î¡¼¥È¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤½¤í¤¦¡£Íè¾ì¤Îµ­Ç°¤Ë¤Ò¤È¤ÄÁª¤ó¤À¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥Õ¤ÊÉÕ¤­¹ç¤¤Êý¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£

°Ø»Ò¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(1760±ß)


²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖThe Coffee Collective¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÖPNB Coffee¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤âÅÐ¾ì¡£Å¸¼¨¤ò½ä¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç


Å¸¼¨¤ò¸«¤¿¤¢¤È¡¢³¹¤Ç°Ø»Ò¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤­¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Î¶ÊÀþ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò¤ò¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¤À¤«¤é¤³¤½¡£Ì¾ºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¼ÂÊª¤òÄÌ¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£

¢¨µ­»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµ­Åù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡áËÌÂ¼¹¯¹Ô