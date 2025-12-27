便利なの、みーーーーーっけ！！！【業務スーパー】ストック決定♡「冷凍食品」

調味料や大容量のおかず・世界各国の珍しい食品などさまざまな商品を扱う【業務スーパー】。マニアのおすすめは、あると助かる「冷凍食品」です。日持ちするのでストックできるのもうれしいポイント。調理が簡単なものをピックアップしたので、お買い物の参考にしてみてください。

すぐに食べられる！「本格中華まん」

寒い季節にはふはふしながら食べたい中華まんも、業務スーパーなら大容量 & リーズナブルにGETできます。豚肉とたけのこのあんが入った「チュウロウパオ」と豚肉となずなのあんが入った「セイサイパオ」、好みに合わせてセレクトできます。小さめの中華まんが400g入で\429（税込）。蒸すのはもちろん、電子レンジでも調理できるのでおやつや朝ごはんなど、さっと済ませたいときにぴったりです。

いろいろ使えそう！「いかのすり身団子」

おでんや鍋など、あったかいものが食べたくなる季節。頻繁に食べていると具材がいつも一緒で飽きてしまう……なんてことありませんか？ そんなときにおすすめなのがこちらの「花枝丸」。ホァジーワンと呼ばれるいか団子です。いかのすり身と魚のすり身を合わせていて、そのままスープや鍋に入れるだけなのでとっても簡単。5個ずつの真空パックになっています。

おやつに食べたい「冷凍さつまいも」

@arimama_chanさんのおすすめは、冷凍タイプの「蒸し芋」です。蒸した皮付きのさつまいもが500g \354（税込）で販売されています。自然解凍で食べられるので、小腹がすいたときやおやつに最適。冷たいままでも温めても美味しいとのこと。@arimama_chanさんは「アレンジしてスイーツ作り」に使うこともあるのだとか。冷凍庫に入れておくといろいろなシーンで活躍してれそうです。

国産にこだわり「サーモンメンチ」

国産の銀鮭と白鮭の身を使った「国産サーモンメンチカツ」。こちらは、すでに揚げ調理されているので食べるときは電子レンジで温めるだけでOK。夕食の1品やお弁当のおかずにも使えそうです。1個あたり50gと、ちょうどいい大きさ。@arimama_chanさんいわく、れんこんの食感がアクセントになっていてパンに挟んでサンドイッチ風にするのもおすすめとのこと。サーモン好きは試してみる価値ありです。

writer：Yuri.A