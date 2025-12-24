¥ß¥»¥¹¤¬À»¤Ê¤ëÌë¤ËÂ£¤ëSPÈÖÁÈ¤¬ËÜÆüOA¡ª¥ß¥»¥¹¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬»×¤ï¤º¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ç¤·¤ç!?¡×
Mrs. GREEN APPLE¤¬À»¤Ê¤ëÌë¤ËÂ£¤ë¡¢²»³Ú¡ß¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ØHappy MUSIC¥¢¥ïー!!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢12·î24Æü21»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£MC¤Ï¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤åー¡Ê¾åÅÄ¿¸Ìé¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ë¡£
¢£¥ß¥»¥¹¤¬Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª
2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤ÇÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤¬¸½¼Â¤Ë¡ª¡¡Ê¿À®¤Î½ÂÃ«¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿ー¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÇ°´ê¤Î¤´ÂÐÌÌ¡ª¡¡¥ß¥»¥¹¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½!?¡¡¥ß¥»¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÂìÂô¥«¥ì¥ó¤â»²²Ã¤·¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¢£Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¥Ñ¥é¥Ñ¥é¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¸¤±¤Þ¤¯¤ê!?
2025Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë55Ëü¿ÍÆ°°÷¤Î5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î110²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²Â³¤±¤ë¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´ê¤¤¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£
Âç¿¹¤Î´ê¤¤¤Ï¡ãÊ¿À®¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡¢2000Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡ä¡£Åö»þ¤Î½ÂÃ«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÎ®¹Ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢Ê¿À®¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿µðÂç¥»¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð¸½¡£¥³¥®¥ã¥ë¤Ë¥ä¥Þ¥ó¥Ð¡¢M»ú¥Ð¥ó¥°¤Î¥®¥ã¥ëÃË¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅö»þ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡Ö¤¦¤ª¤©ー¡ª¡¡¥Þ¥¸!?¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó3¹æ¤âÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥é¡×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡£Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤â¶ÄÅ·!?
¢£¥á¥ó¥Ðー¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿ー¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤´ÂÐÌÌ¡ª
Ê¿À®¤ÇÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¡ÖÊ¿À®¤ÎÂç¥Öー¥à¤µ¤ó¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈDEÅö¤Æ¤ÞSHOW!¡×¤ÇÂÐ·è¡£2000Ç¯Âå¤ËÇ¯´Ö140ËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡¢¥ß¥»¥¹¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥Þ¥Í¤·¤ÆÍ·¤ó¤ÀÊ¿À®¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Ï¡©¡¡Åö»þ¥¥à¥¿¥¯¤òÍÞ¤¨¤ÆCM¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¡Ä¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥å¥ª¡¢¥µ¥¹¥±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡²ÈÂ²¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¤¢¤Îº¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä°¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¡ÖÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡×¤ò¡¢¥µ¥¹¥±¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸²Î¾§¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤ËÆÃÂç¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡¡3¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÌ´¤Î¤´ÂÐÌÌ¡£3¿Í¤Ï¡Ö¤¨ー¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð～¡ª¡×¤ÈÂçÀä¶«¡ª¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶ÊÌ¾¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¥Áー¥àÂÐ¹³¡ª¿À¶Ê¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¼ã°æÞæÅÍ¤¬ÂçÄ¥¤êÀÚ¤ê¡ª¡¡¶õµ¤¤âÆÉ¤Þ¤º¤ËÂçË½Áö¤·¤Æ¡¢¾åÅÄ¤«¤é¡Ö·Ý¿Í¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤é¸å¤Ç¥¬¥ÁÀâ¶µ¤À¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¶¯Îõ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡Ä¡©
¢£¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ç¤·¤ç!?¡×¥ß¥»¥¹¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬Â³¡¹¡ª
SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥ß¥»¥¹¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡É¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¼Â¸½¡ª¡ÖÂè1²ó¥ß¥»¥¹¤â¤Î¤Þ¤Í²¦ºÂ·èÄêÀï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡£TikTok¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿Ä¶ÈþÀ¼¤ÎÀìÌç³ØÀ¸¤ä¡¢²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤Ç»²²Ã¤Î²Î¤¦¤Þ¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢¥ß¥»¥¹¤´ËÜ¿Í¤Î¸øÇ§¤òÁÀ¤¦¤¢¤é¤¿¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¥¹¥¿ー¤¬Â³¡¹»²Àï¡£Æ£ß·¤ÎÄ¶¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ç¤·¤ç!?¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£¥×¥í¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¶ÛµÞ»²Àï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥ß¥»¥¹½é¤Î¸øÇ§¤â¤Î¤Þ¤ÍÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«!?
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØHappy MUSIC¥¢¥ïー!!!¡Ù
12/24¡Ê¿å¡Ë21:30～22:54
MC¡§¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤åー¡Ê¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢ÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ë
ÂìÂô¥«¥ì¥ó
¥²¥¹¥È¡§Mrs. GREEN APPLE
