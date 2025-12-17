auとUQ mobileのオンラインショップにおいて「三者間リモート接客サービス」が提供開始！家族などがオンライン契約時のフォローをできる
KDDIおよび沖縄セルラー電話は17日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」における公式Webストア「au Online Shop」と「UQ mobile オンラインショップ」において遠方の家族などが同席できる3者間のリモート接客サービスを2025年12月17日（水）から提供開始すると発表しています。
これにより、専任スタッフと相談する利用者だけでなく、相談をフォローする同席者の3者が同じ画面を見ながら相談でき、相談をフォローする人は離れて暮らす家族のスマートフォン（スマホ）などの購入に関する相談にリモートで手軽に同席でき、特に年末年始やゴールデンウイークなどの帰省前に本サービスを活用すれば、データ移行など機種変更後の準備を帰省時に家族がフォローしやすくなります。
なお、この3者間のリモート接客サービスはオンラインで機種変更などの手続を検討する際に利用者自身のスマホなどの画面を専任スタッフと共有して電話でサポートを受けられる「オンライン購入アドバイザー」（ https://www.au.com/mobile/onlineshop/guide/manned-support/screen-sharing/ ）を3者間に拡大したものだということです。今後もKDDIおよび沖縄セルラー電話では誰もが安心してスマホやデジタルサービスなどを活用して便利で豊かな生活を送れるよう取り組んでいくとしています。
KDDIおよび沖縄セルラー電話が新たに提供を開始した3者間のリモート接客サービスはau Online ShopおよびUQモバイルオンラインショップにおいてオンラインで機種変更などの手続を検討する際に専任スタッフに加え、相談や申込をする人だけでなく、その人をフォローする人も含めた3人で全員同じ画面を見ながら相談や申込を進めることができます。利用料は無料で、フォローする人は家族に限らずに誰でも同席が可能となっています。
利用するには専用Webページにおいて「三者間通話」を選び、相談内容と日時を選択して予約をし、同席者用のURLが発行されるため、同席者に共有の上で同席者を登録します。その後、相談当日に相談する人が専用の電話番号（通話料無料）へ発信すると、サービスが開始され、スタッフが相談をフォローする人にSMSを送り、そのSMSに記載されたURLから通話に参加することで3者間によるリモート接客サービスが行えます。
3者間でのリモート接客サービスの概要
相談できる内容はauおよびUQ mobileの新規契約やMNP、機種変更、auとUQ mobileの番号移行のほか、利用状況や希望条件に応じて適したスマホなどの製品や料金プランを選んだりすることができます。なお、実際に契約したスマホなどの製品についてはこれまで通りに後日、郵送にて届けられます。
利用手順
