auとUQ mobileのオンラインショップにおいて「三者間リモート接客サービス」が提供開始！家族などがオンライン契約時のフォローをできる

auとUQ mobileのオンラインショップにおいて「三者間リモート接客サービス」が提供開始！家族などがオンライン契約時のフォローをできる