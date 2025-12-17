群馬・中村拓人が高校最後の冬に学んだ信念「悔しい思いをしたから今がある」SoftBank ウインターカップ2025特別企画

「優勝しかない」--3年生最後の冬の記憶

12月23日から「SoftBank ウインターカップ2025」が開催される。



高校バスケの集大成となるウインターカップはこれまで数々のドラマを生み、多くのスターを輩出してきた。本企画では、ウインターカップで飛躍を見せ、現在B.LEAGUEで活躍するスター選手に直撃し、当時の思いを聞くとともに今大会に出場する選手たちにエールを送るものである。第1回は群馬クレインサンダーズの中村拓人選手。（全5回）

2018年度、中部大第一はインターハイで準優勝となったが、中村選手は代表活動もあって地元での晴れ舞台に立つことはできず。チーム初の日本一を目指して、ウインターカップへと挑むと着実に勝ち上がって決勝へ。しかし、決勝では河村勇輝(元ブルズ)や松崎裕樹(横浜BC)らを擁する福岡第一に敗れて準優勝となった。

それでも、キャプテンとしてコートに立ち続けた3年生の司令塔にとって、あの大会は今も特別な時間として刻まれている。地元開催のインターハイに出られなかった悔しさ、仲間がつないでくれた出場権への思い、そして「ウインターカップでは優勝しかない」と心に決めて臨んだ最後の冬――。中村選手はその経験を糧に、今もBリーグに向き合い続けている。



ウインターカップを「1年間の集大成」であり「特別な大会」と語る中村選手に、高校最後の冬に見た景色と、これから聖地に向かう高校生たちへのメッセージを聞いた。

――高校3年生時の大会は7年前のこと。高校生だった中村選手にとって、ウインターカップはどんな存在でしたか？



1年間の集大成だと思っていました。インターハイと国体も大きな大会でしたけど、それよりもやはりウインターカップに懸ける思いは一番だったし、目指していた大会でした。ですので、ウインターカップは特別な大会だと思っています。

――高校3年生の時、中部大第一はインターハイ、国体でいずれも準優勝。そのインターハイは地元の愛知開催でしたが、インターハイは代表活動(FIBA U18アジアカップ)のために出場せず。そういった中で、当時「インターハイ以上の結果を出さなければいけないという責任を感じます」とおっしゃっていました。



そうですね。それこそ高校に入る時に、監督(常田健コーチ)からも「3年後、地元開催のインターハイで優勝したい」と言っていただいたこともあって入学しましたし、同級生も愛知出身メンバーが多かったので、インターハイへの思いも強かったです。ただ代表活動で出られなかったので、やはりそこは複雑な気持ちはありました。それでも同級生が頑張って準優勝してくれ、ウインターカップの出場権*を獲得してくれました。それはすごくうれしかったですし、同時にやっぱりウインターカップでは優勝しかない、最低でも決勝の舞台に自分のチームを連れて行きたいなっていう気持ちはとても強かったのは覚えています。

*＝当時、優勝校、準優勝校に出場権が与えられた。現在は所属都道府県に1枠がプラスされる

――そのウインターカップは、初戦の2回戦で新田を下すと、能代工(現能代科学技術)、報徳学園、帝京長岡を下して決勝に進出。決勝では福岡第一と対戦しました。特に印象的な試合はありますか？



すごく悔しい思いで終わった決勝は覚えています。当時福岡第一には河村勇輝選手や松崎裕樹選手がいましたが、歯が立たなかったというか、自分としてはすごく不甲斐ないプレーをしてしまったという記憶です。準優勝という形で終われたものの、ものすごく悔しい気持ちで終わった大会で、正直、その決勝は思い出したくない試合でもあります。今でも“もっとこうしておけばよかったな”と思い出したりするんです。特に、ウインターカップの時期になると思い出しますね。

――キャプテンという立場もあり、人一倍向き合っていたものも大きかったと思います。



その当時は、プレッシャーは感じませんでしたが、キャプテンだったので、責任感を感じながらやっていたのは覚えています。

――先程、河村選手、松崎選手の名前も出ましたが、福岡第一には小川麻斗選手(京都)、内尾聡理選手(佐賀)、ジャン・ローレンス・ハーパージュニア選手(SR渋谷)らもいましたし、3位となった桜丘には富永啓生選手(北海道)もいたりなどスターが多い年でした。その存在が刺激になっていましたか？



それはありますね。特に同じポジションの河村選手はすごく意識していましたし、負けたくないなという気持ちも強かったです。また富永選手は愛知県で何回も対戦していたなというのも覚えています。代表活動で一緒にやっていたこともあって、河村選手の存在はすごく意識していましたね(笑)。中部大第一で優勝したいという強い思いがあったので。いい刺激はもらっていました。

――それらの関係は時を経てBリーグの舞台に持ち越されることになります。今、同じコートに立っている中で当時を思い出すこともあるのでしょうか？



特に富永選手は中学校から知っている仲ですし、高校卒業後、アメリカに行っていましたから、Bリーグで対戦して「懐かしいなぁ」と感じますし、すごくうれしいですね。

“中途半端なプレーはしない”恩師から学んだこと

――ウインターカップに出場する3年生にとっては、全力を出すというところが一つの目標だと思います。重圧のある大舞台で戦ううえで重要なことはどんなことでしょうか？



ウインターカップは特に独特な雰囲気があるので、そういった意味でも改めて思うのは、そこに向けてしっかりと準備をすることです。練習からケガにも気をつけてコンディションをピークに持っていけるように準備することは、すごく大切なことだなと思います。

――大会にむけてのプロセスが重要ということですね。今に活きているなと思うところもありますか？



ありますよ。ウインターカップに向けての練習は、対戦相手のスカウティングもそうですけど、どうしたらチームが良い状態で戦えるのかというのを考える時間でもありました。そうして準備していたことは、ウインターカップでも発揮できたと思いますし、今、Bリーグで1試合毎、向き合って準備するという大切さは変わっていません。そこは本当に大事なことだと思います。

――試合に対して、どんなアプローチをするのでしょうか？



Bリーグはシーズン60試合ありますが、1試合ごとの積み重ねです。まずはシーズンを通して健康な状態でいることが大事だと思っています。そのうえで60試合にしっかり出ることを目標に、目の前にある試合に対して準備していくということを考えています。

――中村選手が司令塔になったのは、常田コーチの一声から。その存在は大きいと思いますが、どんなことを学んだ高校時代でしたか？



プレーはもちろん、人間としても「信念を持ってやる」というのは、高校3年間の中で学んだことです。ものすごく大切なことだなと思います。バスケにおいて言えば、中途半端なプレーをしないと言い換えられるかもしれません。シュートを打ち切るもそうですし、ドライブだったらアタックをすると決めたら、しっかりやり切る。強い気持ちを持つ大切さは、高校3年間の中で学ぶことはありました。

――常田コーチの指導の中で掴み取ったというわけですね。



そうですね。高校生の時は監督と直接会話することは多くなくて、監督が選手たちに求めていることやチームとして大事にしていることを、選手側が意図を汲み取り、自分たちで考えてコートで体現することを求めているのだと感じていました。特に僕自身はキャプテンで、チームを勝たせたいという気持ちが強かったので、信念を持ってやり抜くことが大切というのが学んだことですね。

――考えて実行に移すことですか。



そうですね。今、プロ選手になれたのは、監督のおかげでもあると思っています。あと当時言っていたことが「そういうことだったんだな」と今わかることもあります。当時はやはり怖いなと感じる存在でしたし(笑) キャプテンなので指導されることが多かったですしね。



今思うと本当にいい経験をさせてもらったなと感じます。

――3年間の中で一番の思い出は何ですか？



やっぱり3年生の時のウインターカップですかね。悔しい思いですけど、その経験をしたからこそ、もっとうまくなりたいという気持ちになれましたし。そういう意味でも一番の思い出ですね。

――「SoftBank ウインターカップ2025」に出場する母校は、東山(京都)と1回戦で対戦します。いきなりの優勝候補対決として高い注目を集めています。



厳しいカードだとは思うんですけど、気持ちの部分でしっかり勝ち気で行くことを忘れてほしくないなと思います。自分たちがやってきたこと、準備してきたことを信じてやり抜くこと、勝ちたいという気持ちを純粋にコートで表現すれば、自ずと結果がついてくると思うので頑張ってもらいたいです。

――続いて大会に出場する選手たちへの応援メッセージをお願いします。



特に3年生は集大成の大会になるので、自分たちが今までやってきたことを信じて、悔いなく終われるようにウインターカップのコートで表現してもらいたいなと思います。とにかく最後の舞台を楽しんでほしいですね。

――高校3年生のウインターカップ前にも、「全部を出し切る」と発言していました。悔いを残さないというのが一番の思いなんですね。



そうですね。僕自身、今でも「あの時、こうしたらよかったかな」と思ってしまうことがあるんです。これからウインターカップに挑むみんなには、そういう気持ちになってほしくないです。もちろん勝ち負けは付くのですが、自分が納得いくような大会にしてほしいなと思います。

――ありがとうございました。



写真／©B.LEAGUE、月刊バスケットボール(ウインターカップ写真)