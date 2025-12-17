ÅìÂçÀ¸¤¬¡Ö¥Ð¥«¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ÈÎä¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡É¤È¤Ï¡£¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤â¸¤½¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤À¤±¡£¸¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯8·î17Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶µÍÜ¡×¤È¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ò¡Ö¶µÍÜ¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¡×¤À¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢ËÜ²°¤Ë¹Ô¤¯¤È°ìºý¤Ï¡Ö¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥´¥Æ¥´¥Æ¤Î¥®¥é¤Ä¤¤¤¿É½»æ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡Ö¶µÍÜ¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬ÆÉ½ñ¡×¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡ÖËèÆüÆÉ¤á¤Ð¶µÍÜ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡×¤À¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¶µÍÜ½ñ¡×¤À¤Î¡¢ÂçÁØ¤Ê¤ªÂêÌÜ¤¬¡£
¡ÖÀ¤´Ö¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÅìÂçÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìÊâ°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÎä¤á¤¤Ã¤¿ÌÜÀþ¤Ç¤³¤Î¡Ö¶µÍÜ¥Ö¡¼¥à¡×¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÆüÈà¤é¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¡û¡û¡ÊÆñÆÉ½ñ¡Ë¤òÂå¤ï¤ê¤ËÆÉ¤à¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎËÜ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ë²Ì¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥À¥µ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶µÍÜ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¸«¤»¤«¤±¤Î¶µÍÜ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥Ð¥«¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡×¡Ö¥Ð¥«¾ÚÌÀ½ñ¡×¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÂçÀ¸¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÆþ³ØÄ¾¸å¤Ë¡Ö¶µÍÜ³ØÉô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶µÍÜËÜ¡×¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤è¤·¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÅìÂç¶µÍÜ³ØÉô¤Î³Ø¤Ó¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢À¤¤Ë°î¤ì¤ë¡Ö¶µÍÜËÜ¡×¤Î°ÕµÁ¤òÌä¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶µÍÜ¤È¤Ï
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¶µÍÜËÜ¡×¤ò¡¢»ä¤â2ºýÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë1ºý¤ÎºÇ½é¤Î50¥Ú¡¼¥¸¤Û¤É¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¶µÍÜ½ñ¡×¤È¤·¤Æ100°Ê¾å¤Î¸ÅÅµ¤äÌ¾Ãø¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢2¹ÔÄøÅÙ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¤â¤·¤¯¤ÏÉ®¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤¬½ñ¤Ï¢¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£
¡¡¤â¤¦1ºý¤ÎÊý¤Ï¡¢³Æ¥Ú¡¼¥¸¤Ë1¡Á2¥Ú¡¼¥¸¤Ç¼ý¤Þ¤ëÍÍ¡¹¤Ê»¨³Ø¥³¥é¥à¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢¶µÍÜ¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¶µÍÜ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼½ñ¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡
¶µ¤¨°é¤Æ¤ë¤³¤È¡£
¡Ö·¯¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÇ·¤³¤ì¤ò¡½¤·¤Æ¸â¤ìµë¤¨¡×¡ÒÌÚ²¼¾°¹¾¡¦ÎÉ¿Í¤Î¼«Çò¡Ó
¢
㋐³ØÌä¡¢Éý¹¤¤ÃÎ¼±¡¢Àº¿À¤Î½¤ÍÜ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÁÏÂ¤Åª³èÎÏ¤ä¿´¤ÎË¤«¤µ¡¢Êª»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÎÏ¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î³ØÌä¡¦·Ý½Ñ¡¦½¡¶µ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À³èÆ°¡£
㋑¼Ò²ñÀ¸³è¤ò±Ä¤à¾å¤ÇÉ¬Í×¤ÊÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¤¤ÃÎ¼±¡£
¢¨¥³¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ö¶µÍÜ¡×¡¡2025Ç¯8·î13Æü±ÜÍ÷
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö¶µÍÜËÜ¡×¤ÎÆÉ¼Ô¤¬µá¤á¤ë¡Ö¶µÍÜ¡×¤È¤Ï¡¢2ÈÖÌÜ¤Î¹àÌÜ¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎÅª¤ÊÍ¾Íµ¤òÉº¤ï¤»¡¢¤«¤Ä¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊË¤«¤Ê¿´¤òµá¤á¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¶µÍÜËÜ¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÙ¶¯Ë¡¡×¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡ÖÊÙ¶¯Ë¡¤Ë´Ø¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö¶µÍÜ¡×¤òµá¤á¤Æ¡Ö¶µÍÜËÜ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡¶ÚÆù¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡À¤´Ö¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î¶µÍÜ¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÃÎÅª¤ÊÂÖÅÙ¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢¥à¥¥à¥¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÚÆù¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡Ö¶¯¤½¤¦¡×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¶¯¤µ¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¶¯¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¶µÍÜ¤â¡¢ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡Ö¸¤½¤¦¡×¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
