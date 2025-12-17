トキメキ止まらんんんッ♡【3COINS】可愛さ120点！「ふわふわアイテム」

シーズンムードを感じさせる、ふわふわとした素材感のアイテムには、この時季は特に心惹かれてしまうもの。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、フェイクファー素材を使用したとってもキュートなふわふわアイテムをお届けします。嬉しい3COINS価格で挑戦できるアイテムをコーデにプラスして、存分にこの季節ならではのおしゃれを楽しんでみて！

ふわふわエコファーが顔まわりを包み込むティペット

【3COINS】「洗えるエコファーティペット」\660（税込）

ふわふわとしたエコファー素材のティペットは、コーデに冬ならではの可愛らしさ演出するのにうってつけ。なめらかな毛並みは上品さも感じさせ、プラスワンでリッチなムードを高めてくれそうです。顔まわりにボリュームが足されることで小顔効果を狙えるのも嬉しいポイント。洗濯機で洗えるため、メイク汚れを気にせず気楽に着用してみて。

繊細な手作業も行えるファーミトンをアクセントに

【3COINS】「ファーミトン」\660（税込）

フェイクファー素材が手元をやわらかく包み込む愛らしいミトン。ふんわりとした質感に淡い色合いがマッチして、手元の上品なアクセントにぴったりかも！ 手首まわりは風が通るのを抑えてくれそうなリブ編み仕様。親指も含め、指の先端は蓋のように開閉できるため、ミトンを着用したまま繊細な手作業やタッチパネルの操作を行えます。

控えめに季節感を醸し出すポーチつきエコバッグ

【3COINS】「フェイクファーチャームエコバッグ」\880（税込）

フェイクファー素材のポーチがセットになったエコバッグ。ふわふわの素材は存在感バツグンで、バッグにチャームとして引っ掛けておけばキレイめコーデの日にも控えめにシーズンムードを楽しめそう。折りたたんで収納できるエコバッグにはループ紐が付いており、取り出した際にポーチが迷子になってしまう心配を軽くしてくれるはず。

しっぽ型キーホルダーでコーデの旬度をUP

【3COINS】「しっぽキーホルダー」\330（税込）

チャームやキーホルダーを重ね付けするのがトレンドの今、フェイクファー素材のしっぽデザインのキーホルダーは要注目。バッグはもちろん、スマホケースやベルトループなどにつけておくだけで、コーデの旬度UPに貢献してくれそうです。「主張しすぎないサイズ感で使いやすい」（公式ECサイトより）とのことで、コーデを地味見えさせないワンポイントとしても◎

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ