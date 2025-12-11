『無職の英雄』第12話 「女皇の皇国」あらすじ＆先行カット公開！
アース・スター エンターテイメントが刊行しているノベル作品が原作のTVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』。12月17日（水）22：00から放送となる第12話のあらすじと先行カットが公開された。
『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』の原作は、九頭七尾による日本のライトノベル。小説投稿サイト『小説家になろう』にて2017年11月15日から2020年5月15日まで連載され、2018年7月よりアース・スターノベルから書籍化されている。
TVアニメ『無職の英雄 〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』はTOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送。第12話あらすじはこちら。
＜第12話「女皇の皇国」あらすじ＞
魔法都市を出て、故郷を目指すアレルは温泉宿へと立ち寄る。そこに現れたのは、皇国の八将軍を名乗る謎の刺客たち。アレルを皇国に連れていくのが目的だと語るが…。
＞＞＞第12話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会
