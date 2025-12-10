2025年11月に危篤状態であったことが明かされていた、元俳優の希良梨（45）が12月9日、Instagramを更新。金髪姿の最新ショットとともに、現状を明かした。

【映像】抗がん剤治療のため坊主になった姿や金髪姿の最新ショット

1997年に俳優デビューし、翌年放送のフジテレビ系ドラマ『GTO』で主要キャラクターに抜擢された希良梨。しかし、人気絶頂のさなか子宮頸がんとなり、芸能活動を休止していた。

2024年9月にはInstagramで「私はがんでした。20年前よりも良くない結果でした。段階は末期ではなく、初期の段階かと思いますが…」と、新たながんが見つかったことを報告。その後、がんが転移しステージ3であることや、抗がん剤治療を受けたことなど、闘病中の様子も発信してきた。

2025年11月18日、マネージャーがInstagramを更新し、希良梨が危篤であることを報告。「やだやだやだ。希良梨ちゃん、帰ってきて」「元気で帰ってきてくれることを待ってるからね」など、多くの声援が寄せられていた。ファンの声もあってか、3日後の21日には意識が回復したことが明かされていた。

金髪姿の最新ショット公開

12月9日は金髪姿の最新ショットとともに現状について報告。「周りの皆さんのおかげで、何とか、地に足をつけて立って抗がん剤の副作用にも負けずに、生きられている状態です。みんな大好き。本当にいつもありがとうございます。私はそんなに強くない。でも、頑張って生きてみせる」とつづっている。

希良梨の投稿には、「ステキ。無理せずゆっくりに。です」「ありのままの希良梨さんでいて下さい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）