¡ÚWIND BREAKER¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È9Ì¾¤¬¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¡×¤ÇÁ´ÎÏÂÐ·è¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¸ø³«¡ª
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡£¿å¾å¹±»Ê¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢JUNON¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È9Ì¾¤¬¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¡×¤ÇÁ´ÎÏÂÐ·è¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÆÃÊÌ±ÇÁü¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¥á¥¤¥ó¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¤Ä¤¤¤Ë12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ351·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£10Âå¡Á20Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥°¥ë¡¼¥×´Õ¾Þ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¶½¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖWIND BREAKER¼Â¼Ì¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤ÄåºÎï¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿µÓËÜ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤¿¡×¡ÖÉÔÎÉ±Ç²è¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤äÊª¤ä³¹¤ò ¡É¼é¤ë¡É ¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤½¤Î»Ñ¤äÍýÍ³¤¬¿·Á¯¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀï¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤Îå«¤Ë¤Û¤í¤ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¿§¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÎÞ¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼±Ç²è¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÀ¨¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢²ÈÂ²¡¢Í§¾ð¡¢°¦¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿´¶Æ°ºî¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤â¤¹¤´¤¤¤·¤Û¤ó¤È¤ËÂç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡¢¡¢¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÇ®±é¡¢°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥É¥é¥Þ¡½¡½ ¡É±Ç²è¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¡É ¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ëÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë ¡ÉÄÉ¤¤É÷¡É ¤¬²ÃÂ®Ãæ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë ¡ÉÉ÷¡É ¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºîÃæ¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÁ´¹ñ¤ËÇ®¤¤ ¡ÉÀûÉ÷¡É ¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀª¤¤¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÂ¸ºß´¶¤À¡£
SNS¤Ë¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÇ®¤¤À¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±éµ»ÎÏ¹â¤¹¤®¤Æ°ãÏÂ´¶³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿å¾å¹±»Ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëºùÍÚ¤Î¡¢Â¾¼Ô¤òµñÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤´ã¸÷¤È¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡×¡ÖÅÆ¼ª»³Ãú»Ò¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤¹¤®¤ÆËÜÅö¤Ë»³²¼¹¬µ±¤¯¤óÅ·ºÍ¡×¡Ö½½µµ¾òÌò¤ÎßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡É½¾ð¤È¤«¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿´¶¤¸¤È¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÆÃ¤Ë¡ª¾å¿ù¤µ¤ó±é¤¸¤ëÇßµÜ¤µ¤ó¤¬¾Â¡×¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥¹¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë ¡ÉÁÇ¤ÎÈà¤é¡É ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ºù¤¿¤Á¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¡ÖµÊÃã¥Ý¥È¥¹¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¡¢·àÃæ°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥¹¥È9¿Í¤¬½¸¹ç¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¡×¡£
ÃËÀ¿Ø¤¬°ìÂÐ°ì¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢À©¸Â»þ´Ö30ÉÃ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¸ò¸ß¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¡¢Àè¤Ë¾È¤ì¤¿¤éÉé¤±¡£30ÉÃ°ÊÆâ¤Ë·èÃå¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤¬ÆÈ¼«¤Î´¶À¤ÇÈ½Äê¤ò²¼¤¹¡£2¥«·î¤ËµÚ¤Ö²Æì¥í¥±¤Ç¿¼¤á¤¿å«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½À®Î©¤·¤¿ ¡É¾È¤ì¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡É ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬À¼¿§¡¢µ÷Î¥´¶¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¡£
°ì²óÀï¤ÎÂè°ì»î¹ç¤Ï¡¢É¢Ìò¡¦ÃæÂô¸µµª VS ÜÀ°æÌò¡¦ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÌÚ¸Í¤¬ÀèÇÚ¡¦ÃæÂô¤¬¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤À¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¿¿µÕ¤Î´Ø·¸À¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬ ¡ÉÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¡É ¿¿ÀµÌÌ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢È¬ÌÚ¤äÃËÀ¿Ø¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤¬¨¡¡ª¡©
°ì²óÀï¡¦ÂèÆó»î¹ç¤Ï¡¢ÁÉÛÄÌò¡¦¹Ë·¼±Ê VS ºùÌò¡¦¿å¾å¹±»Ê¡£¹Ë¤Î¥¿¥Ã¥»¥ë¥Ô¥¢¥¹¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ä¡¢´ãÂÓ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿ ¡É¿´Íý¹¶·â¡É ¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¡¢°Û¿§¤Î¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
°ì²óÀï¡¦Âè»°»î¹ç¤Ï¡¢ÇßµÜÌò¡¦¾å¿ùÉ¢Ê¿ VS ¿ù²¼Ìò¡¦JUNON¡£JUNON¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢É¬»à¤ËÂÑ¤¨¤ëÆó¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
°ì²óÀï¡¦Âè»Í»î¹ç¤Ï¡¢½½µµÌò¡¦ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥« VS ÅÆ¼ª»³Ìò¡¦»³²¼¹¬µ±¡£»â»ÒÆ¬Ï¢¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Î¡É½ÉÌ¿¤ÎÂÐ·è¡É¤Ç¤Ï¡¢½çÈÖ¤ò·è¤á¤ë¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç»³²¼¤¬ÌÂ¤ï¤ºÀè¹Ô¤òÁª¤Ö°Õ³°¤ÊÃËµ¤¤òÈäÏª¡£»ß¤Þ¤é¤Ì¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Î±þ½·¤ÎËö¤Ë¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡½¡½¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤«¤é½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ø¤È¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Àï¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÉÊªÍýÅª¤ÊÀÜ¶áÀï¡É¤ä¡ÉÊý¸À¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤«¤â¡Ä¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤ó¡ª¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¤È¹ß»²µ¤Ì£¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÅÐ¾ì¡£È¬ÌÚ¤Î¡É¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¡É¤Ë¡¢ÃËÀ¿Ø¤¬»×¤ï¤º¤¿¤¸¤í¤°°ìËë¤â¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿·è¾¡Àï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¼ÔÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¡Ä¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤Õ¤¶¤±¹ç¤¨¤ë9¿Í¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢Çú¾ÐÉ¬»ê¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡ª
°ìÊý¤Ç±Ç²èËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÀÚ¼Â¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£¤º¤Ã¤È¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ºù¤¬Ãç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¶»¤òÇ®¤¯¤·¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¡ã»â»ÒÆ¬Ï¢¡ä¤ÎÅÆ¼ª»³¤È½½µµ¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤â¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤¤±¢±Æ¤òÍî¤È¤¹¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¶½Ê³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¹¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬¤½¤Ã¤È»Ä¤ë¤Ï¤º¤À¡£ ½Ü¤Î9¿Í¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢ÀÄ½Õ¤È³Ð¸ç¤Î¥É¥é¥Þ¤òËÂ¤¤¤À±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡£Èà¤é¤¬Êü¤ÄÇ®¤Èå«¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡ÊC¡Ë¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¡¿¹ÖÃÌ¼Ò ¡ÊC¡Ë2025¡ÖWIND BREAKER¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
