【天才】忘れがちな「記念日」「何年目」スマホに託す裏ワザに4千いいね「夫のスマホに」「賢すぎ」【ママリ】

「結婚記念日」を忘れがちな人へ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ぴよ🐣☺︎🚗🌷(@piyortpiyo)さんの投稿です。

結婚生活が長くなると結婚記念日ってついつい忘れがち…。気づいたら過ぎていてショック！なんてこともあるかもしれません。そんな時に役立つ方法を、ぴよさんが伝授してくれている投稿が話題になっていましたのでご紹介します。

Ⓒpiyortpiyo

Ⓒpiyortpiyo

ちなみに何年目か忘れる人は、アドレス帳に「結婚記念日さん」を作って誕生日設定しておくのおすすめです。



毎年何年目かカレンダーが教えてくれます😂

アドレス帳に「結婚記念日さん」を作って誕生日設定しておくというのは、とっても便利です。これなら忘れないですよね。また、「結婚記念日さんの〇歳の誕生日」と文字で出てくるとちょっぴりくすっと笑えて楽しい気持ちにもなりそう。とっても良いアイデアですね！



この投稿には「夫のスマホにもそっと設定してみました 記念日トラブル回避できそうです(感謝)」「賢すぎて、早速させていただきます これで、〇〇婚式何年目だっけがわかりやすくなりました！！」といったリプライがついていました。今日から試したいと思える投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）