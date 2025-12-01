この記事をまとめると ■ランドクルーザー70は人気すぎて買えないクルマとして知られている ■じつは夏ごろに抽選販売をしていたという情報がある ■ディーラーとの付き合いを深めて抽選の情報を手に入れることが大切だ

“ナナマル”はいつになったら買えるんだ!?

欲しいクルマがあれば、新車の場合はディーラーに行き、商談をして契約をする……いわずもがな、これが当たり前というか普通の手順である。

しかし、これはあくまで体感だが、コロナ禍以降はそんな当たり前の手順でクルマが買えなくなっている印象だ。限定車は除くとして、それ以外の通常モデルも、「受注停止」や「納期は1年後」なんてのも珍しくなくなってきている。

その最たる例がランドクルーザーシリーズ（ランクル）ではないだろうか。とりわけ、再再販といわれるランクル70はまさに国内では取り合い状態。限定車的ないいまわしはなく、通常のカタログモデルのはずなのだが、買えたら奇跡とまでいわれるほど入手が難しいクルマだ。

ではなぜ買えないのか。実際のところ、ランクル70は日本でも展開されているが、それはほぼオマケのようなもので、主戦場はやはり海外市場。アフリカやオーストラリアといった、ランクル70が求められる市場への納車を最優先しているからだ。日本の土地で、「70じゃなきゃダメだ！」といった場所はほぼない（はず）。ランクルシリーズは”生きて帰ってこられるクルマ”なんていわれ方もするが、日本では極端な話、オーバースペックなのだ。だから、必然的に日本への割り当てが少なく、必要とされている海外市場がメインとなる。ここまでくると、ある意味日本の誇りといってもいいかもしれない。

しかし、昨今のSUV人気はもちろん、レトロフューチャー的なトレンドに、このランクル70はまさにドンピシャ。「オーバースペックだろうがなんだろうがこれが欲しい！」という人が、この再再販のタイミングで激増した。SNSやYouTuberによる愛車自慢や宣伝、そのオーバースペックっぷりからくるロマンや希少性やに刺激されている人も少なくない。

実際、10年ほど前の再販時は売れ残っていたりして、50万円引きで販売するような例もあったほど。今の人気っぷりとは真逆だったそうだ（V6ガソリンエンジンに5速MT、1ナンバーという硬派な設定も影響したという）。しかし、それでも現在の中古車価格のほとんどは定価以上なのが皮肉なもの。

ちなみに、デビュー当時を知る人からすれば「ランクル70が480万円かよ！」と、価格を見て思うかもしれないが、このランクル70の価格は、現在のランドクルーザーシリーズにおいてじつは最安値（ランドクルーザー250 GXは520万円、ランドクルーザー300 GX は525万2500円）。先進装備も最低限だし、内装も豪華とはお世辞にもいえない。それでも、リセール率は国産車においてトップクラス。汚い話だが、買えば確実にプラスになるクルマ筆頭だ。

現状はとにかくディーラーと仲よくなるしかない

ではそんなランドクルーザー70、どうすれば手に入るのか。

筆者のかなり身近なところではデビュー当時、商談の権利は手に入れたものの、「ディーラー提携のローンを組む（金利が高額）」「リースで契約する」「残価設定ローンで購入する」の3択をセールスから提示されたそう。なお、セットでオプションの購入も必須で、ローンの金利なども入れると総額が約620万円に迫る金額を提示されたという。「さすがにおかしい！」と、そのときは辞退したそうだ。この手法はランクル70以外の人気モデルでもたびたび問題視され、のちに全国で問題になり、是正勧告が出ている。

しかし、2025年8月末から9月ごろになって、再販の情報がネット上を駆け巡っていた。ただ、メーカーからの正式な案内はない。真偽は不明であった。しかしどうやらこれは事実だったようで、前述の初回受注時に辞退した人が、今度は正規……といったらおかしな話だが、通常価格にプラスで必要なオプションを入れて、契約を結べたとのこと。総額540万円程度とのことだ。

聞くと今回の再販は、ほとんどの販社で抽選販売を行なったとのこと。筆者が情報を得た初回時に諦めたという人は、30年ほどトヨタ車を乗り継いでいるという背景はあるが、法定点検などで担当に会うたびにしつこく、「再販時は教えてくれ」と伝えていたという。2年前に辞退してから期間はだいぶ空いてしまったが、持久戦の末に、何とか抽選に応募し、当選、契約まで漕ぎ着けたことになる。エリアでの割り当ては数台だったそう。

どんな手法で抽選したのか、倍率はどうだったのかは不明だが、そもそも公に再受注のことが知られていない以上、欲しいのであればとにかく担当ディーラーに再販情報を貰えるよう、しつこく頼むしかなさそうだ。

付き合いの有無などの忖度があるかないかでいえば、エリア、販社によってはあるのかもしれないが、抽選に応募しない時点でスタートラインにすら立てないので、次の再受注を狙うのであれば、少しでも早く近くのディーラーに足を運び、ディーラーに熱意を伝え、「70が欲しい客」として認知してもらうのが得策だろう。ディーラーに入るのに入場料は掛からない。1％でも可能性があるなら、オイル交換のタイミングなどを生かすのがいいかもしれない。

ちなみに、ランクル70の抽選は、自身の在住する都道府県外からの応募は受け付けない店舗が多いそうで、県外の客は抽選参加を断るディーラーも多かったとのこと。なので、「倍率が低そうなエリア」を狙うのは難しいだろう。

カタログモデルのクルマを抽選で買う……なんともおかしな話ではあるが、現状、ランクル70は海外需要最優先とのことなので、今できる手っ取り早い手段は、ディーラーの担当者と何らかのキッカケで仲よくなり、先ずは抽選タイミングを教えてもらうことに頼るしかなさそうだ。

なお、このタイミングで抽選を受け付けた背景には、オーストラリア仕様のモデルにエンジン改良が入り、生産ラインに余裕ができるので、その間に日本国内向けモデルを生産する予定ができた……という事情らしい。

2025年9月度の抽選によって割り当てられたランクル70は、2026年春頃納車というスケジュールが濃厚だ。根まわしせずに契約できる日が来ることを願いたい。