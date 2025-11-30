ジェフ、自動昇格に勝点１届かずプレーオフへ...それでも感動を誘った小林慶行体制３年の積み重ねを象徴した最終節の光景
［J2第38節］千葉 ５−０ 今治／11月29日／フクダ電子アリーナ
悲願の自動昇格へあと勝点１が足りなかった。
J2の最終節、３位の千葉は今治に５−０と大勝。勝点を69に伸ばし、長崎と水戸の結果を待ったが、その上位２チームが揃って勝点を70に達し、千葉は昇格の残り１枠を懸けた３位〜６位で争うプレーオフへ出場することが決定した。得失点では長崎、水戸を上回っていただけに、シーズンの積み重ねとして勝点１の差に泣いた形である。
もっとも、ホーム・フクアリで迎えた最終節の光景は感動を誘うものがあった。
１万9103人が詰めかけたスタジアムは、ほぼジェフカラーに染まり、選手入場の際にはスタンドから地鳴りのような大声援が巻き起こった。これまで何度も味わってきた悔しさ、流してきた涙をぶつけるかのような声援は、不覚にも気を緩めると熱いものがこみ上げてくる魂を震わす熱があった。
クラブ所属８年目の郄橋壱晟も「これまでの経験で恐らく一番の光景」と驚き、「僕も含めてみんな子どもを抱いて入場し、子どもたちが驚いて泣いていました」と冗談を交えながら、最高の雰囲気でゲームに臨めたことを感謝する。
クラブと苦楽をともにしてきた37歳の米倉恒貴も３年目を迎えた小林慶行体制の団結力の高さを改めて口にした。
2009年に降格し、J2を戦って16年目。集客に苦しむシーズンもあったが、23年に就任した小林監督の下で“当たり前のことを当たり前にやる”戦い方を貫き、個性を活かしながらどのゲームにも全力で臨む姿で、少しずつ熱を高めていった。その集大成とも言えるようなゲームが今治戦で、ここまでの積み重ねが５−０というスコアに表われたとも言えるだろう。
一方で悔しい取りこぼしもあり、前述のとおり勝点１が足りなかった。今治戦に「すべてを懸けた」（小林監督）だけに、プレーオフへの切り替えは簡単ではないだろう。
しかし、３位に入ったからこそ、６位の大宮とのプレーオフ準決勝、そしてその先の決勝もホームのフクアリで開催できるアドバンテージを手にした（２試合ともドローでも千葉は勝ち上がれる権利も得た）。
この日の雰囲気を目にすれば、ホーム開催がどれほど大きな後押しになるか選手たちも深く理解している。悲願のJ1復帰へ残り２試合。ジェフはまさに総力戦で大事なふたつのゲームに臨んでいく。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
