子猫がくるくると体勢を変えて悩殺ポーズを取りはじめて…？他の子猫とのほほえましい交流の様子もかわいすぎると話題で、動画は3万再生を突破。「超絶かわいい！w」「胸キュンしちゃいました！w」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

【動画：仰向けの状態でくつろいでいた茶トラの子猫→くるくると体勢を変えて…思わず癒されるかわいい光景】

まったり中

Instagramアカウント『pinot1996』に投稿されたのは、まだあどけない子猫の姿です。動画に登場するのは、茶トラ模様の「ジャン」ちゃん。ジャンちゃんは保護猫でふわふわの柔らかい毛並みと、まん丸で大きな目がチャームポイントのかわいい男の子です。

この日、ジャンちゃんは、箱の中のお気に入りの毛布の上でへそ天（おなかを天井に向けて寝そべる様子）スタイルでリラックスしていたのだそうです。近くにもう1匹、茶白の子猫がいて、ジャンちゃんの上に乗ったり顔を近づけたりしてきますが、ジャンちゃんは気にする様子もなくマイペースにくつろいでいたのだとか。

くねくねするけれど…

ジャンちゃんはカメラ目線でペロリと舌を出すと、体をひねって起き上がろうとしたといいます。しかし、それがうまくいかずコロンと転がってしまい、また元の仰向けの状態に戻ったのだそうです。

茶白の子猫がジャンちゃんのおなかに手を伸ばし、ちょいちょいと右手で触ると、ジャンちゃんは少しくすぐったかったのか体をひねって向きを変えますが、それでもおなかは上を向いたままだったのだとか。

寝返り大成功

ジャンちゃんは何度もくねくねと体をひねって、どうにかして起き上がろうと必死にがんばっていたそうです。その甲斐あって、腕の力を使いながら大きく体をよじった拍子に、見事寝返りを打つことに成功し、うまく四つん這いになることができたとのことでした。

終始カメラ目線をくれ続けるあざとかわいいジャンちゃんと、ちょこまか動く無邪気な茶白の子猫とのかわいらしい掛け合い姿は、たくさんの人々に癒しと笑顔を届けることとなったのでした。

投稿には、「いろいろとポーズを変えていて、あざとかわいい！w」「すごくかわいくて疲れが吹き飛びました！」「子猫は天使ですね！」「めちゃくちゃかわいいw」「愛らしいですね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『pinot1996』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。また、投稿者のももさんはミルクボランティアとして子猫ちゃんたちのお世話をしながら活動されているそう。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pinot1996」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。