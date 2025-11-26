「のっぺらぼう」「耳なし芳一」「雪女」……。

放送中のNHK朝ドラ「ばけばけ」で怪談を愛するヒロイン・トキを演じるのは、朝ドラ初出演となる高石あかり（22）。彼女がいま最も怖れるのは――。



小学生の頃から「夢は朝ドラヒロイン」（公式HPより）

物語のモデルはラフカディオ・ハーン（小泉八雲）とその妻・セツ。近年の朝ドラは伊藤沙莉、今田美桜などすでにブレイクしている女優の起用が続いたが、久々にフレッシュなヒロインの登場となった。

「現場では撮影に入る前からスタッフが高石さんの誕生日を祝ったり、結束力を持って撮影しています」（NHK関係者）

下積み時代はダンスボーカルグループに所属

2002年、宮崎県宮崎市出身の高石。井上真央に憧れ、幼い頃から芸能界志望だった。

「小学生の頃、先生に、将来の夢は『朝ドラのヒロインになること』と宣言していた。今回、ヒロインに決まった際にも家族の次に報告をしたのがその先生だったとか」（事務所関係者）

14年、エイベックスが主催するキッズオーディションを受け芸能界入りした高石は、16年にダンスボーカルグループ「α-X's」（アクロス）に所属。

同じ事務所の「AAA」（トリプル・エー）のライブツアーに同行するなどして、歌って踊れるアーティストとしてデビューを目指した。

「グループ活動時は寮生活、週の殆どをレッスンにあてる過酷な環境だったようです」（芸能記者）

「本番になると別の人格が乗り移って…」

18年にグループを卒業、俳優として活動を始める。当初は小規模映画や舞台への出演が主だったが、21年公開の映画「ベイビーわるきゅーれ」で凄腕の女子高生殺し屋コンビ役で映画初主演。ゆるい日常シーンとキレキレのアクションシーンのギャップが話題となった。

22年公開の高石出演作「追想ジャーニー」の谷健二監督が語る。

「カメラが回っていないときはすごく物静かな子という印象でしたが、本番になると別の人格が乗り移ったように役柄にポンと入る。短期間の撮影でも、画面での存在感は圧倒的でした。

コメディもできるし真剣なお芝居もできる。台本への理解度も高くて、彼女の出演シーンの撮影はほぼすべて一発OKでした。この子はすぐに売れるだろうなと確信しましたね」

成功の裏に敏腕女性マネージャーの指導術

一気に若手の有望株にばけた高石。22年以降は毎年10本前後の映画やドラマに出演。そんな成功の裏には、過去に川栄李奈などのマネジメントも手掛けた、敏腕女性マネージャーの存在があったという。

「高石が17歳のころから担当しているマネージャーで、『ベイビーわるきゅーれ』以降、一気に仕事が増えた彼女に対して『調子に乗るな』『礼儀正しく。いつも謙虚に』など厳しく言い続けてきた」（前出・記者）

指導の甲斐あってか、天狗にならずに済んだ高石。今回約2900人の応募者の中から3回目の挑戦にしてついに朝ドラのヒロインの座を射止めたのだった。

反響は大きく、昨年発売した写真集は異例の重版。そんな彼女だが、実は「反面教師」にしている先輩女優がいるという。

「橋本環奈さんです。昨年度後期に放映された『おむすび』のヒロインを務めましたが、撮影期間中に映画『キングダム』など、別の撮影を入れてスケジュールがパンパンになり、朝ドラに集中できなかった。

そんなことも響いたのか、結局『おむすび』は視聴率も過去最低水準となった。橋本と同じ轍を踏まぬよう、事務所はこの期間高石に他の撮影は一切入れず朝ドラに全集中させているのです」（ドラマ関係者）

橋本環奈の「亡霊」も置き去りにし、スターへの“階段”を駆け上がる!?

