¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÈ¯¸À¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡×¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖÀ¨¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤â
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ëÃæ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤âÀ¨¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»Ù»ýÎ¨¤â¹â¤¤¤·¡¢º£²ó¤ÎÊäÀµÍ½»»¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È·üÇ°ÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¡ÈºâÌ³¾Ê¤ÎÊÉ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¹ª¤ß¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÆ°¤¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤¬Í£°ì·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î»ÑÀª¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£²ó¤Î¸«²ò¡£¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Î¤¢¤ÎÈ¯¸À¤¬¡ÈÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡É¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÂç±þ±çÃÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢G20¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤Î¡Ë¾¾»³¡Ê½Ó¹Ô¡Ë¤µ¤ó¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤¢¤ë¼èºà¤ò¸µ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤«Ãæ¹ñ¤òÈò¤±¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¬¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¸µ¡¹À¯ÉÜ¸«²ò¤Ç¹ñ²ñ¤ÇÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ÇÎ±¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï¤¢¤ì¤ÏÀïÎ¬¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¤³¤È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£