日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（土曜午後10時）が来春で終了することが20日、分かった。

24年春に同局の「トップテン」シリーズ以来、34年ぶりのゴールデン帯（午後7時〜10時）音楽番組として土曜午後8時台の枠で放送開始。アーティスト歌唱のほか、魅力を掘り下げるトークなどで邦楽の良さを発信することを目指す次世代番組として期待されたが、視聴率などが振るわず、約2年で幕を閉じる。

19年半続いたバラエティー番組「世界一受けたい授業」のあとを受けて始まり、当初は午後8時台に「with MUSIC」、午後9時から新ドラマ枠を置くなど土曜夜帯改革の目玉とされていた。数字、評判ともに思うように上向かず、関係者は「少し前から終了の話は出ていた。厳しい結果となった」と話した。

近年の日テレは視聴率など数字へのプレッシャーが強まっており、同番組も例外でなく25年春には土曜午後10時枠へ移動する“テコ入れ”。MCに「news zero」卒業直後の有働由美子（56）、サポートにシンガー・ソングライターや俳優として人気の松下洸平（38）を起用する布陣だったがTBS系「情報7Daysニュースキャスター」ら同時間帯ライバル番組の牙城を崩すには至らず、次の一手へかじを切ることとなった。