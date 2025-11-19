『さくらみこ』×スシロー初コラボ、“にゃっはろ〜スシろ〜!”をテーマに限定グッズ付きメニューが登場

回転寿司チェーン「スシロー」は、2025年11月19日(水)より、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の『さくらみこ』との初コラボを全国の店舗で開始する。これにあわせて、11月5日にスシロー浅草吾妻橋店で新メニュー試食会が開催された。

今回のコラボは、『さくらみこ』の定番あいさつ「にゃっはろ〜」にちなみ、“にゃっはろ〜スシろ〜!”をテーマに展開する。コラボ限定グッズはすべてオリジナル描き下ろしとし、店内飲食･持ち帰りの双方で楽しめる内容となっている。

〈コラボ限定メニュー概要〉

コラボ限定ピック(全6種)が付く4種類のおすしを販売する。「柚子カルビ」「大えび」「大つぶ貝」「うなぎの蒲焼き」の4品で、柚子の爽やかな香りをきかせた牛カルビや、肉厚な大えび、磯の香り豊かな大つぶ貝、ふっくら仕上げたうなぎなどをそろえる。ピックは対象商品1点につきランダムで1枚提供する。

また、コラボ限定ランチョンマット&箸(全3種)付きの持ち帰りセットも用意する。

〈店内飲食 対象商品(ピックはランダム)〉

◆さくらみこコラボ限定ピック付き 柚子カルビ

価格:税込250円〜

販売期間:2025年11月19日(水)〜手配総数16.8万枚分が完売次第終了

さくらみこコラボ限定ピック付き 柚子カルビ

◆さくらみこコラボ限定ピック付き 大えび

価格:税込250円〜

販売期間:2025年11月19日(水)〜手配総数9.5万枚分が完売次第終了

さくらみこコラボ限定ピック付き 大えび

◆さくらみこコラボ限定ピック付き 大つぶ貝

価格:税込250円〜

販売期間:2025年11月19日(水)〜手配総数15.3万枚分が完売次第終了

さくらみこコラボ限定ピック付き 大つぶ貝

◆さくらみこコラボ限定ピック付き うなぎの蒲焼き

価格:税込250円〜

販売期間:2025年11月19日(水)〜手配総数10.8万枚分が完売次第終了

さくらみこコラボ限定ピック付き うなぎの蒲焼き

◆コラボ限定ピック6種

◆コラボ限定ピック6種

〈持ち帰り対象商品〉

◆さくらみこコラボ限定セット6貫

(コラボ限定ランチョンマット&箸付き)

さくらみこコラボ限定セット6貫とランチョンマット3種

価格:税込1,700円〜

予約開始:2025年11月19日(水)AM7:00(ネット注文限定)

受取期間:2025年11月22日(土)〜12月7日(日)

※ランチョンマット&箸はランダム提供。

※手配総数9000セットが完売次第終了。

※1会計につき1個まで。

※軽減税率対象外。

〈注意事項〉

「スシロー熊本上通店」および持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽･スシロー」は対象外。「スシロー秋葉原中央通り店」は持ち帰り非対応。グッズ類はすべて数量限定で、手配総数に達し次第終了する。

また、本キャンペーンでは上記の他に、コラボ限定アクリルスタンドがついてくるメニューと、コラボ限定缶バッジがついてくるメニューがある。

〈VTuber『さくらみこ』について〉

電脳桜神社の巫女。アイドルに憧れを抱き唯一無二のトップエリート巫女

アイドルになることを目指し日々奮闘中！

「エリート」と自称しているが、ファンの間では「ポンコツ」という噂も…｡

スシロー×さくらみこ 特設サイト