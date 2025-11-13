大リーグのサイ・ヤング賞が12日（日本時間13日）に発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が初受賞。最終候補に入っていたドジャース・山本由伸投手（27）は日本人初受賞を逃した。

メジャー2年目のスキーンズは今季32試合に登板し、10勝10敗ながら、両リーグ唯一の1点台となる防御率1・97と圧倒的な数字を残した。

30試合で12勝8敗、防御率2.49の山本、リーグ最多タイ22度のQSを記録し、13勝、防御率2.50をマークしたフィリーズのクリストファー・サンチェスを抑えて栄誉を手にした。

白シャツにチノパン姿のスキーンズは恋人でインスタグラムのフォロワー数が540万人を超えるインフルエンサー、オリビア・ダンや両親らとともに中継に登場。受賞が決まると、黒いドレスに身を包んだダンとしっかり抱き合い喜んだ。

昨季の新人王に続く栄誉ある賞の受賞にスキーンズは「僕の野球人生を振り返ると、大学は捕手としてスカウトされた。そこから投手に転向し、メジャーリーグに行くなんて、ましてやサイ・ヤング賞を受賞するなんてまったく考えてなかった」としみじみ。続けて「だから、いつも思い通りになるとは限らない。目標を見失わず、良き人々に囲まれ、努力を続ければ必ずや成し遂げられる」と語った。

投票結果も発表され、全米野球記者協会員30人全員から1位票を集め、満票選出となった。2位は2位票を30票集めたサンチェスで、山本は3位だった。