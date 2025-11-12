『SANDA』第7話「影日向の食虫植物」あらすじ＆場面カット公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第7話のあらすじと先行カットが公開された。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
第7話のあらすじはこちら。
＜第7話「影日向の食虫植物」＞
三田にこれ以上危険な目に遭って欲しくない想いから、甘矢は三田に絶交を告げる。
受け入れられない三田は絶交撤回のために奔走する。
一方、サンタとの戦いで浮き出た手術痕に苦しむ大渋は、柳生田の賛美によって傷を癒やしつつ、次なる一手として、大人を殺した子どもたちが集められた10組の生徒に声をかける。
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
