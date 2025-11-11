Ä¹ºê¤Î¥¢¥¥ë¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡Äº£µ¨10.5ÆÀÅÀ8.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó
¡¡¥Ñ¥Ê¥Þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¤Ï11·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢B1À¾ÃÏ¶è¤ÎÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¥ë¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027 ¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¶èÍ½Áª¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°58°Ì¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Confirmado @ajmitchell25 :white_check_mark::man_in_lotus_position::skin-tone-4:🫡🏀:flag-pa::closed_lock_with_key:! se une a la Selección Nacional para el Clasificatorio rumbo al Mundial FIBA Qatar 2027. :flag-pa::muscle:#VamosPanamá #UnaNaciónUnLatido #vamosPanama #vamospaencima #panamabasketball #baloncestopanama #StepiTUpPanama #unanacionunlatido pic.twitter.com/GlmqA3p7PN
- fepabapma (@fepabapma) November 10, 2025
¡¡¸½ºß33ºÐ¤Î¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Ï¡¢206¥»¥ó¥Á106¥¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥»¥ó¥¿ー¡£¥Ðー¥¸¥Ë¥¢Âç³Ø¤«¤éNBA²¼ÉôG¥êー¥°¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÃæ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ëÂ¦¤«¤é¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤Ë¤è¤êÌó2¥«·î¤Û¤É¤Ç·ÀÌó²ò½ü¡£B¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂàÃÄ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤·½é¤á¤Æ¤ÎB1¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç15»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ10.5ÆÀÅÀ8.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.7¥¢¥·¥¹¥È1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÄ¹ºê¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï2016Ç¯¤«¤é¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023 ¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¶èÍ½Áª¡×¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ12.7ÆÀÅÀ6.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ï¡¢11·î28Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¡Ë¤Ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡ÊÆ±44°Ì¡Ë¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬21ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿º´²ìÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü
