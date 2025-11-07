アマノジャクがグイディに別注、ストラップ仕様のダービーシューズを発売

セレクトショップ「アマノジャク（Amanojak.）」が、イタリアの老舗レザーファクトリー「グイディ（GUIDI）」の別注モデル「792BV_AJ “Double Buckled Derby”」を発売する。11月8日からアマノジャク北千住店で取り扱う。

同アイテムは、グイディの名作「792」をベースにレースアップ構造を排除。普遍的なプレーントゥのダービーシューズに2本のベルトストラップを加えることで、機能性と造形美を両立した。アッパーの素材には、高密度な繊維構造を持つホースフルグレインレザーを採用。ストラップには、グイディのサンダルラインで使用されるカーフバックサイドレザーを用いることで、伸びに強い耐久性を実現した。アウトソールには、耐摩耗性とグリップ力に優れた「ヴィブラム（VIBRAM®）」社製の「#1149ソール」を用い、アートピースとしての存在感と実用的な強度を兼ね備えた一足に仕上げた。サイズは38〜44の7サイズを展開し、価格は19万8000円。また、購入者にはグイディに特注したレザーインソールを数量限定で配付する。

