「腸が煮えくり返りました！」人気ケーキ店ですれ違い？ 店員の態度に50代男性が激怒した話

いくら美味しくても、店員の態度が微妙だと店の印象が変わってくることがある。投稿を寄せた50代男性は、ケーキ屋で体験した出来事を振り返った。

知人にケーキを贈ろうと、ケーキ屋に行った男性。ハロウィンのケーキを確実に手に入れたかったので、「予約が可能か」を聞いたそう。すると……（文：長田コウ）

「後ろから先輩と思われる店員さんが出て来て面倒くさそうな顔と態度で『予約は出来ないんです』と言われました」

少しそっけないものの、そんなに変な返答ではない。しかし男性は「そんな当たり前のお店のルールも知らないのかというような態度」と感じた。被害感情がやや強いような気もするが、当時の心境をこう書いている。

「予約が出来ないことに対して申し訳ないという態度もなく、夕方で少し混みあっていたこともあってか、この忙しい時間帯にそんな事で業務の邪魔をしたと言わんばかりの態度に心底腹が立ちました！」

予約ができないと分かった男性は、ハロウィン当日に再びケーキ屋を訪れた。地図アプリでは、9時開店と書かれていたためオープン時間を狙って到着した。しかし、「店舗の電気も付いていなくて忙しそうに開店作業」をしていたという。

地図アプリの情報は、必ずしも店舗側が公式に発信したものとは限らない。古い情報や第三者による登録だった可能性もある。しかし、アプリの表示を信じて9時に訪れた男性が店員に「ハロウィンのケーキが欲しい」と伝えると、不快そうな態度で開店が10時だということを伝えられた。

「先日予約が出来るかどうか聞きに行った時同様に、OPEN時間も知らないコチラが悪い！ウチでケーキを購入したいならOPEN時間ぐらい把握しておけといった態度がアリアリと見えて朝から最悪の気持ちで腸が煮えくり返りました！」

と、当時の強い怒りを書いている。

「人気店だけに非常に残念でした」

店のクチコミでは良いことしか書いてなかったというが、信じられなかったようだ。2回行ったうち、2回とも「接客業に携わる人間とは思えない態度」をとられたと感じた男性は、「たまたま店員さんの悪態を他のお客さんが知らなかっただけ」と書いている。周囲の店員からのフォローもなかったようで、「店舗としての教育が行き届いていない」とも感じたそう。

二度と来店しないと決めている男性は、最後に本音をこぼし投稿を結んだ。

「味は美味しく夕方や土日祝日は行列が出来るほどの人気店だけに非常に残念でした。美味しいケーキを作り販売だけしておけば、店員さんの態度や人間性は関係ないと思っているような店舗ではケーキを購入したいと思えません！」

投稿を読む限り店員の態度が凄まじく悪い、という感じでもないが、美味しくて人気の高い店だからこそ、男性は裏切られたと感じたのだろう。

