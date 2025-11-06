この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家・作家の竹田恒泰氏が、YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「カレーのCoCo壱がインドで大人気！」と題した動画を公開。日本の国民食ともいえるカレーチェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」が、カレーの本場インドで大成功を収めているという意外な事実を解説した。



竹田氏は、CoCo壱番屋がインドで急拡大しており、「10年で100店舗を目指す」という驚きの計画を明かしたことから解説を始める。カレー発祥の地でありながら、なぜ日本のカレーが受け入れられているのか。その背景には、CoCo壱番屋ならではの緻密な戦略があった。



同氏によると、成功の鍵は「日本食としてのカレー」という独自のポジションを確立したことにある。現地のカレーとは異なり、「豊富なトッピングや辛さを自由に選べる柔軟性」がインドの消費者に新鮮な驚きをもって受け入れられた。客単価は約1500円と現地では比較的高価であるため、「デートやハレの日など、特別な機会に楽しむ店」として利用されているという。さらに、ベジタリアンと非ベジタリアンでキッチンやメニューを完全に分ける、宗教上の理由から豚肉や牛肉を使わないなど、現地の文化や習慣に徹底的に配慮したローカライズ戦略も成功を後押ししている。特にチキンカツを使ったメニューは、客の約4割が注文するほどの人気を博している。



竹田氏は、「日本のカレーはもはや（インドのカレーとは）別の食べ物」であると指摘。独自の進化を遂げた日本のカレーが、そのユニークさと品質で本場の市場を切り拓いている好例だとして、CoCo壱番屋の快進撃を紹介した。