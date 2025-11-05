DoingはBeingの副産物である

――リーダーの在り方が、すべての結果を決めている――

1．表面を変えても、根は変わらない

多くの人が「どうすれば成果が出るか」「どうすれば人が動くか」を学ぼうとする。

行動の仕方、伝え方、マネジメントの方法――いわゆるDoing（やり方）だ。

だが、いくらDoingを変えても、なぜか結果が続かない。

一瞬うまくいっても、しばらくすると元に戻る。

それは、外側を変えても、内側が変わっていないからだ。

Doing（行動）は、Being（在り方）の反映。

つまり、行動は結果であり、原因ではない。

この順序を間違えると、人も組織も“やり方依存”から抜け出せない。

2．Beingとは何か

Beingとは、「自分がどんな意識・姿勢・価値観で生きているか」。

言い換えれば、存在そのものの質だ。

たとえば――

「人を信頼する」というBeingを持つ人は、自然と任せる行動を取る。 「人をコントロールしたい」というBeingの人は、知らず知らず管理的になる。 「自分の成長で組織を変えたい」というBeingを持つリーダーは、行動も学びも進化し続ける。

このように、行動は常にその人の在り方の鏡なのだ。

3．なぜ在り方が結果を決めるのか

心理学的には、行動（Doing）は信念・価値観・自己概念（Being）によって自動的に導かれる。

「何を信じているか」が、「何を選ぶか」を決める。

つまり、

行動を変えたければ、信念を変える。

信念を変えたければ、在り方を磨く。

この順序が本質だ。

リーダーシップでも同じである。

「正しいマネジメント法」を探す前に、

「どんなリーダーでありたいか」を問うことが先だ。

4．データが示す、在り方の時代

Harvard Business Publishing の「2023 Global Leadership Study」によれば、

68％の企業が「不確実性を受け入れる力（Being）」をリーダーの最重要資質と回答している。

また、2025年版では、55％がAIや機械学習への“適応姿勢”をリーダー育成の中核に据えている。

一方で、Korn Ferryの「Workforce 2025調査」では、

43％の従業員が「上司が自社の方針と整合していない」と感じている。

つまり、「何をやるか（Doing）」が問題なのではなく、

「どんな在り方でそれを行っているか（Being）」が問われているのだ。

5．経営者・リーダー・若手それぞれへの示唆

経営者へ

戦略や制度を整える前に、あなた自身の“在り方”を点検してほしい。

社員はトップの言葉よりも、生き方を見ている。

組織文化は、経営者のBeingの総和である。

管理職・リーダーへ

リーダーの仕事は、部下を動かすことではなく、自分の在り方で場を動かすこと。

信頼・誠実・覚悟――それらが行動ににじみ出たとき、チームは自然に動き始める。

若手ビジネスパーソンへ

スキルを学ぶより前に、自分の“軸”を見つめよう。

「何のために働くのか」「どんな人間でありたいのか」。

そこが定まれば、Doing（やること）は自ずと整っていく。

6．本質的な成長とは

本当の成長とは、行動量を増やすことではない。

在り方の深さを耕すことだ。

Beingが変われば、Doingは自然に変わる。

心が変われば、言葉が変わる。

言葉が変われば、行動が変わる。

行動が変われば、結果が変わる。

それは単なる精神論ではない。

人間の脳は「自己概念（Being）」を基点に行動を選択するようプログラムされている。

だからこそ、在り方の更新こそが最も持続的な成果を生む。

7．結び

DoingはBeingの副産物である。

これは、行動を軽視するという意味ではない。

むしろ、行動の“根”を正すということだ。

在り方が整えば、Doingは努力ではなく自然な表現になる。

無理なく、軸のある行動が続き、結果がついてくる。

行動を変えたければ、まず在り方を耕す。

それが、AI時代にも決して真似できない――

人間としての最高のリーダーシップである。