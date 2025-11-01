【「副業元年」から7年でブーム再燃】異常な物価高とAIの急速な進化に後押しされた2025年の働き方革命と終身雇用崩壊の現実

かつて「副業解禁」の動きが注目を集めたのは2018年。あれから7年、働き方をめぐる環境は大きく変わった。物価上昇や賃金の伸び悩み、安定雇用の終焉、AIの進化など、私たちを取り巻く現実はより厳しく、より柔軟な対応を求められるものになっている。

今、副業は“特別な選択肢”ではなく、“生き方の一部”として再び脚光を浴びている。収入補完という現実的な目的と、キャリア拡張・自己実現といった主体的な動きが交錯しながら、副業は個人の働き方を再定義している。──再燃する「副業ブーム」の裏側を探った。

企業と個人を動かした「副業ブーム」の始まり

日本で企業の「副業解禁」が関心を集めたのは2017年から2018年にかけてであり、2018年は「副業元年」と呼ばれている。背景には、政府が推進した働き方改革の流れがある。

2017年3月、政府は「働き方改革実行計画」を策定し、その中で副業・兼業を推奨する方針が正式に示された。

これを受けて、翌2018年1月、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン（副業・兼業ガイドライン）」を公表。企業が就業規則を作成する際の指針となる”モデル就業規則”が改正され、原則として副業・兼業を認める方向性が打ち出された。

この政策転換をきっかけに、大手企業を中心に副業解禁の流れが一気に広がり、メディアでも「副業解禁元年」として大きく報じられた。

また、働き手側にも「一つの会社に依存しない」「スキルを活かして複数の収入源を持ちたい」という意識の高まりが見られ、企業・個人双方が変化を迫られた時期でもあった。

コロナ禍以降は、制度定着へ

コロナ禍を経た2020年代以降は、副業は「収入補完」だけでなく、スキル向上やキャリアの多様化の手段としても注目されている。

つまり、日本企業で副業解禁が社会的に“盛り上がった”のは2017〜2018年の改革期であり、その後、2020年代に入り制度定着と多様化の第2の波が進んでいるといえる。

2020年には「副業・兼業ガイドライン」が改定され、秘密保持・競業避止・誠実義務を遵守することや労働時間・健康管理の基準などが明確化された。

さらに2022年の改定では、副業・兼業の範囲が拡大し、企業にはより明確かつ柔軟なルール整備と情報開示が求められた。また、副業は個人だけでなく、企業にとっても人材育成やイノベーションの契機として注目されるようになった。

では、実際にどのくらいの人が副業に取り組んでいるのか。Job総研が実施した「2022年 副業・兼業に関する実態調査」によると、「副業や兼業をしている」と答えた人は全体の21.6%だった。また、「今後、副業や兼業をしたいと思う」と答えた人は89.8%と約9割にのぼった（思う・どちらかといえば思うの合計）。

その後、2023年の同調査では、「副業や兼業をしている」人の割合は22.6%と前回よりわずかに増加した。

一方で、副業をしている人に「2018年〜2022年で副業をしていた年」を尋ねたところ、2018年が35.5％、2019年が46.1％、2020年が50.0％、2021年が63.2％、2022年が72.4％と、年を追うごとに実践者が増加していた。2018年と比較した2022年の実施率は、約2倍だ。

2025年の同調査では、「副業・兼業を現在している」人の割合は21.6%とやや減っている。ただし、「副業や兼業を今後も続けたい・始めたい」人は全体の66.7%であり、副業が一過性ではなく定着傾向にあることがわかる。

副業ブーム再燃の2大要因とは

2025年に入り、副業は再び盛り上がりを見せている。その背景には、労働環境や経済状況の変化、働き手の価値観の転換など、いくつもの要因がある。中でも特に大きな影響を与えている要因の1つは、「物価高による生活コストの上昇」だろう。

あらゆるモノやサービスの値上げが続き、住宅費も上昇。社会保険料の負担も重くなる中、物価高に賃金の伸びが追いつかず、多くの人が生活の厳しさを実感している。

このような状況を受けて、生活を安定させるために副収入を求める動きは広がっている。「節約だけでは家計を守れない」という意識が、より強まっているのだ。

たとえば、スキマ時間や好きな時間に短期・単発でできるスキマバイトやオンライン副業への関心が急上昇しており、企業側も人手不足対策とあわせて副業者やアルバイトの受け入れを拡大している状況だ。

もう1つの要因は、技術の進化によって副業に参入しやすくなったことだ。AIやデジタルツールの発展により、以前より少ない労力で取り組める副業が急増している。

たとえばライティングやデザイン、プログラミングの分野では、AIを活用することで作業効率が大幅に向上し、成果物の質も高まる。何より、その分野の学習負担が軽減できる点は大きなメリットだ。

加えて、SNSやクラウドソーシングなどを通じて、個人が案件を獲得しやすい環境が整い、副業で収入を得ることはより身近になっている。

雇用構造や価値観の変化もけん引

物価高やAIなどの技術進化だけでなく、雇用構造や価値観の変化、そして制度的な後押しといった要素も近年の副業ブームの盛り上がりに寄与している。ここからは、注目したいその他の3つの要因について見ていこう。

●終身雇用・年功序列の崩壊

副業ブームには「雇用構造の変化」も影響している。終身雇用や年功序列の崩壊がより進んだことで、給与の安定性が低下し、本業だけでは安心できない現実が広がりつつある。

さらに、成果主義やジョブ型雇用へ転換が進み、社員の収入格差が顕在化している。こうした流れの中で、副業への関心はより一層高まっている。

●働き方や価値観の変化

Z世代を中心に、「ひとつの会社に依存しない」生き方が浸透し、キャリアの主体性や多様性を重視する風潮が強まっている。

また、在宅勤務の普及により、複業を両立しやすい環境も整っている。こうした価値観と働き方の変化が、副業への関心をさらに高めているといえるだろう。

●政府や企業による後押し

副業解禁以降の政府や企業による後押しもポイントだ。「マイナビ 中途採用実態調査 2025年版」によると、企業の副業認可率（従業員の副業を認可する制度がある割合）は72.5％で前年より1.7ポイント増加しており、副業を認める企業割合は増え続けている。

政府もまた、働き方や社会の変化に対応するため、企業と働き手の双方が安心して副業・兼業に取り組めるようガイドラインの改定を重ねている。

こうした複数の要因が重なり、副業は再び活気を見せながら、社会に着実に定着しつつあるのだ。

後編記事『【2030年、副業市場は1.5倍に拡大】2025年のトレンドは“AI・専門職化・ストック収入”だが 「稼げる」副業の裏に潜む短命化と長時間労働の罠』へ続く

『後編を読む』【2030年、副業市場は1.5倍に拡大】2025年のトレンドは”AI・専門職化・ストック収入”だが 「稼げる」副業の裏に潜む短命化と長時間労働の罠