三浦友和&山口百恵夫妻、3歳になる孫を溺愛 息子・祐太朗が「じぇじぇ」「ばぁば」と呼ばれていることを告白
歌手の三浦祐太朗が、29日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
三浦祐太朗 ＝テレビ朝日提供
5年前に結婚し、3年前に長女が誕生した三浦。当時はコロナ禍で出産に立ち会えず、家で待っていたそうだが、生まれる直前に妻から電話があり、電話越しに実況中継で誕生の瞬間を迎えることになったという。
現在3歳になった娘は、起きている間中ずっと喋っているそうで、両親である三浦友和と山口百恵は「じぇじぇ」「ばぁば」と呼ばれ、孫を溺愛しているという。
2017年に、母・山口百恵の歌をカバーすることになったときは葛藤もあったと話す三浦。しかし、その背中を押してくれたのは母の言葉だったといい、放送では昭和の名曲である、母・山口百恵の「秋桜」を熱唱する。
