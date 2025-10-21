ダイソーについに専用品出た〜！程よくフィットしてズレを防ぐ！専門店レベルのネイルグッズ
ネイルグッズを多数取り揃えるダイソーで、専門店でしか買えないようなアイテムを発見！今回は『ネイルクリップ』をご紹介します。ネイルチップを取り付ける際に、浮きやズレを防いでくれる便利なツール。挟むだけなので作業中もサッと装着できて楽ちんです！ネイルチップの仕上がりが気になる方は、ぜひチェックしてみて♡
商品名：ネイルクリップ
商品情報
価格：￥110（税込）
入り数：2個
販売ショップ：ダイソー
ネイルチップの浮きやズレを防止してくれる！ダイソーの『ネイルクリップ』
専門店でしか買えないような、本格的なネイルグッズが揃うダイソー。ネイルアートの材料だけでなく、便利なツールなども多数展開されています。
今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『ネイルクリップ』。ネイルの長さを出したい時の、チップの浮きやズレを防いでくれるクリップです。
2個入りで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ネイルグッズ売り場に陳列されていました。
普通の文具のクリップとは異なり、少しカーブがついているのが特徴です。
また、透明なので光を通すのも嬉しいポイント。
装着したままUVライトも使用できます。
カーブが絶妙で爪の形にフィット◎チップをしっかり押さえてくれる！
装着するとこんな感じになります。
至って普通のクリップですが、ネイルアート専用に作られているだけあり、圧迫感や痛みを感じるといったことはありません。
挟むだけなので片手でも装着でき、作業中にサッと付けられるのが便利です。
カーブが絶妙なので、爪の形にフィットしてくれて外れにくいです。
しっかりネイルを押さえてくれるので、チップをしっかりと接着することができますよ！
今回はダイソーの『ネイルクリップ』をご紹介しました。
ネット通販などで調べると、5個入りで350円程度で販売されているお店もあるので、コスパ的には他店と大きな差はないかもしれません。ただ、専門店に行かなくても身近なダイソーで揃えられるというのが、とても助かりました！
セルフネイルをする方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。