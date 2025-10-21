シュタイフ×FEILER♡愛らしい「ロッテ」モチーフの限定コラボセットが登場

世界で初めてテディベアを生み出したドイツの名門「シュタイフ」と、上質なシュニール織で知られる「FEILER（フェイラー）」が夢のコラボレーション♡「Steiff145th anniversary～大シュタイフ展2025」限定で、特別デザインのハンカチ＆キーリングセットが登場します。ぬくもりと華やかさを兼ね備えた、大人の女性にぴったりの逸品です。

シュタイフ×FEILERの愛らしい世界観

今回登場するスペシャルコラボレーションは、シュタイフで人気のテディベア「ロッテ」をモチーフにした限定デザイン。

フェイラーならではの華やかなフラワーモチーフと、ロッテのやさしい表情が融合し、見るたびに心が和む仕上がりに。

キーリングには「FEILER」と「Steiff」のロゴが刻まれた特別タグ付きで、コレクター心をくすぐります♡

日本橋三越本店で限定発売

この特別な「ハンカチ＋キーリングセット（Feiler）」は、「～Steiff145th anniversary～大シュタイフ展2025」で販売されます。

会場は日本橋三越本店 本館1階中央ホール、2025年11月26日（水）10時よりスタート。販売数には制限があり、詳細は11月中旬に日本橋三越本店の公式HPで発表予定です。

※フェイラー店舗での販売はございません。

サマンサタバサから秋冬新作登場♡ふわもこ素材で季節をまとうバッグ

コレクター必見♡特別仕様のセット内容

ハンカチは約25×25cmのサイズで、柔らかく上品なシュニール織の質感が魅力。キーリングは約12cmと使いやすいサイズ感で、バッグやポーチに付けるだけで季節の装いを華やかに演出します。

価格は税込11,000円（本体価格10,000円）。素材はキーリングがポリエステル、ハンカチが綿製となっています。

愛らしさと高級感を兼ね備えたデザインは、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです♪

心ときめく、シュタイフ×FEILERの贈りもの

145周年を迎えるシュタイフとフェイラーが贈る限定コレクションは、クラフトマンシップと可愛らしさが見事に融合した特別な一品。

手にするたびにぬくもりを感じ、日常に小さな幸せを添えてくれます。「大シュタイフ展2025」で、世界にひとつの出会いを楽しんでみてはいかがでしょうか♡