トケル（日テレ考察ドラマ考察系YouTuber）が自身のYouTubeチャンネルで、『【良いこと悪いこと】第２話ドラマ考察 戸塚純貴 イマクニが本当は同級生である理由！ 伏線回収 結末最終回予想』と題し、「良いこと悪いこと」第2話に潜む数々の伏線を徹底分析した。トケルは、木村すばるさん演じる宇都宮が「実は警察官で事件の捜査を裏で誘導しているのでは」と推理した上で、戸塚純貴さん演じる今国にも不可解な点が多いとメタ視点を交えて指摘。「あらゆるドラマに引っ張りだこの戸塚純貴さんが演じている時点で、ただのモブキャラってことはないはず」と、俳優キャスティングも重要な手がかりと踏んでいる。



注目は、レトロスナック今国で使われているコースターの「T」の字だ。「Iの上に横棒がついていてTに見える」と語り、「同じデザインのポスターが高木の工場にも貼られていて、Tローラーって企業名が繰り返し登場する」など、“T”に隠れた意図を説いていた。さらに、「第2話で猿橋が田中陽次郎という名前を出した。イニシャルはTであるため、田中陽次郎が今国の本当の正体＝高木たちの同級生である可能性が高い」と“今国＝田中陽次郎説”を打ち出した。加えて、「写真の服の色も似ていて、これも偶然ではないはず」と状況証拠を慎重に重ねていく。



また、宇都宮についても「『しがない公務員』と自らぼかしている時点で、警察官など身分を隠す理由があると考えられる。起こっている事件が事故として処理されているのも、宇都宮が警察官で警察捜査を犯人側に有利に誘導している可能性もある」と話し、ドラマの構造自体が公式相関図で明かされていないキャラクター群にある違和感だとメタ考察を展開した。「この3人（今国、宇都宮、篠野目）は高木や猿橋の同級生と明言されていないのに年齢は同じ34歳。しかも全員有名俳優が演じている。絶対に事件に絡んでくる」と視聴者心理をくすぐった。



考察ライブ配信では、「クラスメイトだと認識されていないだけで、今国も本当は同級生だった可能性」「怪しく見せすぎているキャラ（委員長など）が逆に真犯人ではないミステリーの定石」「事件のトリガーとして音楽や小物、陰の踏み（言葉遊び）もわざと仕掛けている」など、多数の視点と思考実験が視聴者コメントで交錯。トケルは「田中陽次郎＝今国説」を推しつつも、「まだまだ新たな伏線や逆転劇が出てきそう」と最終回まで油断できないと語った。



動画のエンディングでは「コメント欄で皆さんの感想・考察を待っています」「次回放送直後にライブ配信も開催予定」「このドラマを一緒に深掘りしていきましょう」とメッセージを送り、チャンネル登録と高評価を呼び掛けて締めくくった。