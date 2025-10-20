今回は、子供のヤバい友達とその母親に徹底反撃した話を紹介します。

謝れば済むってもんじゃない…

「小5の息子の友達のNくんという問題児にほとほと困っていました。私がいない隙に勝手に冷蔵庫から食べ物を取るなど自分勝手な行動ばかりですが、注意しても聞きません。一度Nくんのお母さんにそのことを話し、お母さんは謝罪しました。しかしその後Nくんはウチで息子のゲームのコントローラを壊したんです。

そこで私はもう一度Nくんのお母さんをウチに呼び、今までウチの冷蔵庫から勝手に飲み食いしたものや、壊したゲームのコントローラー代、ウチの犬に勝手にお菓子を食べさせて体調を悪くしたのでその治療代など、全部で16,000円を請求しました。

Nくんのお母さんは、また『申し訳ありませんでした』と謝罪しましたが、謝れば済むってもんじゃないですよね。『謝罪はいらないんで16,000円払って？』と冷たく言い放ちました。その後、Nくんは自分が貯めたお小遣いから16,000円払ってくれることになったようです。まぁまだお金はもらっていませんがね」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ いくら注意しても聞かないのなら、これぐらいするしかないですよね。にしても、早くお金を渡してくれるといいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。