¡Ö°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¿·ÇÐ¶çÂç¾Þ¡×¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÊ¸·Ý±¿Æ°¡× ²Æ°æ¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¡Ö30¿ôÇ¯¤ÎÇÐ¶ç¤Î¼ï¤Þ¤¡×¤ÇºÇ¹â°Ì¤Ëµ±¤¯°¤¸«²ÌÑÛ¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ
¡¡°ËÆ£±à¤¬1989Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡Ö°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¿·ÇÐ¶çÂç¾Þ¡×¡Ê¿·ÇÐ¶çÂç¾Þ¡Ë¤Ë¡È·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÇÐ¶ç¤ÎÉáµÚ¤Ö¤ê¤¬¸²Ãø¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢ºÇ¹â°Ì¤ÎÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°¤¸«²ÌÑÛ¡Ê¤¢¤ß ¤«¤ê¤ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê15ºÐ¡Ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÇÐ¿Í¤Î²Æ°æ¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤¬²áµî¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÍÄ¤«¤Ã¤¿°¤¸«¤µ¤ó¤ò¼ê¤Û¤É¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿³ºº¤Ç¤Ïºî¼Ô¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢10·î15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿É½¾´¼°¤ÇÆÍÁ³¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤¸«¤µ¤ó¤Ë¾Þ¾õ¤ÈÉû¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿²Æ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö36²ó¤Î¿·ÇÐ¶çÂç¾Þ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï30¿ôÇ¯¡¢ÇÐ¶ç¤Î¼ï¤Þ¤¤ò¤º¤Ã¤È¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº£Æü¡Ë»ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁ°¤Ë²ÌÑÛ¤Á¤ã¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡È²¿¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡É¤È°ì½Ö»×¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ°ËÆ£±à¤µ¤ó¤â»ä¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÇÐ¶ç¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤É¤³¤«¤ÇÆ±¤¸À®²Ì¤ò°ì½ï¤Ë¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤Î¤À¤Ê¤ÈÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¼õ¾Þºî¤Ï¡ÖÅàÀ±¡Ê¤¤¤Æ¤Ü¤·¡Ë¤äÎò»Ë¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤»Å»ö¡×¡£
¡¡¼õ¾Þºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Æ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢ÅàÀ±¤È¤¤¤¦µ¨¸ì¤¬¼è¤ê¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Îµ¨¸ì¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¶ç¤ò¤³¤ó¤Ê¤ª¾î¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÂç¾æÉ×¤È¤Þ¤Ç»×¤¨¤ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿°¤¸«¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤ò°û¤à¤¿¤Ó¤ËÇÐ¶çÍó¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÐ¶ç¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¶ç¤¬Ã¯¤«¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷ÁíÉ¾¤·¤¿ºî²È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¤¸«¤µ¤ó¤¬¶Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ü¥È¥ë¤ÎÎ¢¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤¹¤´¤¤¶ç¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¿·ÇÐ¶çÂç¾Þ¤ÏÇÐ¶ç¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¼«Í³¤ÇµðÂç¤Ê·ë¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤óËèÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸·Ý±¿Æ°¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾Î¤¨¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô°§»¢¤·¤¿°ËÆ£±à¤Î»ÖÅÄ¸÷Àµ¼¹¹ÔÌò°÷¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¤ªÃã¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ËõÃã¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªÃã¤äËõÃã¤¬À¤³¦¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐ¶ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¼çºÅ¼Ô°§»¢¤Ç¤Ï¡¢Âè2²ó¤«¤éÂè34²ó¤Þ¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á9·î2Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎµÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ËÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤¿¡£