10月16日、中村獅童が朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）に出演した。番組内での“ファミリー企画”に不満を持たれているようだ。

この日は、獅童の家族にスポットを当てる企画だった。

「獅童さんには、長男で7歳の陽喜（はるき）さんと次男で5歳の夏幹（なつき）さんがいます。陽喜さんは4歳のときに初お目見得をし、夏幹さんも2024年6月の歌舞伎座『六月歌舞伎』に出演し、2人そろって歌舞伎デビューしました。今回は、そんな歌舞伎一家の日常や舞台裏に番組が密着し、獅童さんのインタビューも放送されたのです」（スポーツ紙記者）

獅童が息子2人と過ごす様子に癒される視聴者もいたことだろう。しかし、一方でXでは

《中村獅童、ファミリーで出ないでほしい》

《定期的に中村獅童一家に密着する 契約でもしてるの？》

《中村獅童だけならともかく、ファミリーうつす必要あんのかよ》

など、不満の声も見受けられる。獅童の「家族密着」企画がおこなわれるのは、今回が初めてではない。

「3月の『THE TIME,』でも、獅童さんが妻の沙織さん、陽喜さん、夏幹さんと4人でキャンピングカーで旅行する様子に密着していました。茨城から新潟、北海道を訪れたのですが、3月7日、14日、21日と3週にわたって放送されたのです。また、スタジオに息子さん2人と獅童さんが生出演するなど、“家族総出”状態でした。今回、またしても密着企画が放送されたので、ファミリー売りにうんざりしてしまう人もいたのでしょう」（芸能記者）

獅童は5月に息子2人とともに、6人組アイドルグループ「SixTONES」のバラエティ番組『Golden Six TONES』（日本テレビ系）に出演した。獅童親子とSixTONESメンバーがクイズやゲームに挑戦したが、息子2人の言動がSNSをざわつかせてしまった。

「陽喜さんも、夏幹さんも、SixTONESの6人に対して、終始タメ口で話していました。2人の年齢を考えると、“ヤンチャ”な言動も年相応とする見方がある一方、すでに歌舞伎俳優としてデビューし、テレビの仕事であることから、年長者に対する言葉遣いが気になる人もいたようです。今後も、獅童さんが2人のテレビ露出を増やしていくのであれば、”中村獅童の息子”として注目を集めるでしょうから、細かい言動にも注意が必要かもしれません」（同前）

息子たちは、いつか父抜きで密着されるようになるだろうか。