「仕事ができる人は皆無な小規模会社。でも社長がこの仕組みで経営すれば、爆発的に儲けることができます。」――自身のYouTubeチャンネルで、市ノ澤翔氏（倒産させないプロ）が、小規模企業や中小企業の経営者に向けて「優秀な人材を雇えば儲かる」という幻想の危険性と、会社を成長させるために必要な“社長の役目”について熱く語った。
動画冒頭、市ノ澤氏は「ポンコツ社員でもね、こういう仕組みを作れれば利益爆増する」と強調し、“社員の能力に頼る経営”ではなく「普通の人でも会社が儲かるように社長がすべきなんだよね」と提言。最初から優秀な人を雇うことについては「めちゃめちゃ危険だよ。自信があるが故にできない人を見下しちゃう危険性がある」「人を雇うこと自体が目的になってしまうのは本末転倒」とバッサリ斬った。
むしろ「優秀な人さえ雇えばどうにかなる、という発想は危険」と警鐘。業績が悪い理由を社員のせいにする社長に対し「違うと。全てはあなたの社長の責任ですよってことに気づかなきゃいけない」と厳しい視点を示した。
では、“普通の人”で会社を黒字にするにはどうすればいいのか。市ノ澤氏が掲げるのは「再現性のある“仕組み化”の徹底」。誰が担当しても同じ成果が出るようマニュアルや指示書を整えて、ヒューマンエラーを未然に防ぐことがカギと説明。その代表例として、日本屈指の高収益企業・キーエンスやトヨタ自動車の徹底した仕組み化を挙げ、「人に依存しない“システム”を作ったことが、企業の躍進につながっている」と分析した。
さらに「優秀な人を生かすも殺すも全ては社長次第」「優秀じゃない人をスターに押し上げるのも社長の腕」と持論を展開。「仕組み化までが“ゴール”ではなく、仕組み通りに動かして成果を出す運用力も必須」と力説し、「会社の成長も衰退も社長の腕次第」と断言した。
動画のラストでは「優秀な人材がいなかったとしても、社長がちゃんと仕組みを整えれば利益を出せる。すごい人材がいても、会社を壊すリスクもある」と改めて総括。「経営者が自分ごとで会社を成長させる仕組みを作り、全員が稼げる組織を目指してほしい」とメッセージを送り、視聴者に「本日の学びもコメント欄にアウトプットして」と呼びかけた。
