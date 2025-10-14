TVアニメ「戦隊大失格」2ndシーズン全12話をYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」で一挙無料公開
【TVアニメ「戦隊大失格」2ndシーズン全12話一挙公開】 10月14日公開【あらすじ】
【拡大画像へ】
講談社は、運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「戦隊大失格」2ndシーズン全12話を10月14日より一挙無料公開した。
「戦隊大失格」は、「五等分の花嫁」の春場ねぎ氏によるヒーローバトル作品。1stシーズンも公開されており、1stシーズン＋2ndシーズンの全12話をすべて無料で視ることができる。
13年前、怪人と大戦隊との存亡をかけた戦いが突如始まった…だがこの戦い、実は茶番劇？！とうの昔にアジトは陥落、怪人幹部も全滅。残った下っ端戦闘員ダスターズは、大戦隊と結ばされた秘密の協定＜毎週末、地上侵攻し敗れ散る＞を繰り返していた。やさぐれた主人公・戦闘員D（ディー）は、この敗け続けの人生に遂に立ち上がる！戦闘員Dは”正義”をぶっ潰すことができるのか
□TVアニメ「戦隊大失格」2ndシーズン 全12話の動画
□TVアニメ「戦隊大失格」1stシーズン全12話＋2ndシーズン全12話の動画
(c)春場ねぎ・講談社／「戦隊大失格」製作委員会