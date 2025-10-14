高校生の就職を支援する「ジンジブ」(大阪市)は、高校生向けの職業体験イベント「おしごとフェア2025」に参加した現役高校生1746人に、将来「なりたい職業」のアンケートを実施、結果を公表した。



【調査結果】YouTuberもランクイン！イマドキ高校生のなりたい職業ランキング

「なりたい職業ランキング」の結果は、「接客職(14.6％)」が昨年に続き3年連続で1位となった。次いで「ものづくり職人(10.5％)」が昨年と同じ2位。3位は「イラストレーター(10.1％)」がランクインし、昨年の4位から一つ順位を上げた。



「接客職」人気の理由としては、アルバイトを通じた実体験や人とのコミュニケーションを楽しむ傾向が背景にあると考えられる。「ものづくり職人」は、若い世代で手を使った創造的な作業への関心に加え、安定して働ける職種として根強い支持を集めている。



「イラストレーター」の人気上昇は、SNSやデジタルプラットフォームの普及により、自己表現の場が広がったことが影響していると考えられる。4位に「デザイナー」、7位に「YouTuber・インフルエンサー」、8位に「ゲームクリエイター」、圏外16位に「プロゲーマー」など、自己表現を重視する職業が順位を上げている点も特徴的だ。



全体を通じて、高校生の職業選択には、「安定性」に加え、「クリエイティブさ」や「自分の好きなことに取り組みたい」という意欲が強く反映されていることが分かる。将来的に新しい働き方や職業の選び方が、さらに多様化していく可能性があると言えるだろう。



「働きたい業界ランキング」では、「製造・ものづくり業界(20.8％)」が昨年に続きトップとなった。2位は「宿泊・飲食・観光業界(15.0％)」、3位は「サービス業界(13.7％)」で、昨年と比べ、2位と3位の順位が入れ替わった。



安定した職業を求める傾向に加え、コロナ禍からの回復を背景にインバウンド市場が盛り上がりを見せる中、観光業にも関心が向いていると考えられる。



高校生がなりたい職業や働きたい業界を選ぶ際の軸は、「アルバイトなどを通じた実体験」を通じてその職が身近に感じられるかどうかや、実体験がなくとも「安定性」や「クリエイティブさ」、「自分の好きなことである」と感じられる職業であるかどうか、が強く反映されている。ランキング下位だった職業でも、高校生に向けたアルバイトやインターンシップの受け入れを増やし、「好きなこと」「興味があるもの」としての認知を創る取り組みを行うことで、人気職種になれる可能性を秘めている。



（よろず～ニュース調査班）