脊髄反射でカートに入れましょう。

ほんと、そのくらいの勢いで確保しておいたほうがいいので、まずアイテムを貼ります。

Ankerとコクヨのコラボガジェットポーチ「Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO」が、セールに初参戦しているんです！

普段から品薄気味なのに、通常時よりも15％も安いわけで、こんなん買う以外の選択肢ないでしょう！

考え抜かれたポケット構成、必要なアイテムが全部キレイに収まる

Photo: 小暮ひさのり

このポーチ、昨年10月に発表されてからドワっと注目を集め、しばらく常に品切れ状態。

それもそのはず、やっぱ使い勝手…最高なんですよ。

ポケットの数もレイアウトも「最適解」な構成で、普段持ち歩くハブもモバイルバッテリーも充電器もケーブルもペンも名刺もノートだって、整理整頓しつつ収納できるので、使うときもしまうときもスムーズで超効率的。

なにより、ガバっと開いて自立するのが偉すぎる！

Ankerとコクヨが手を組んだ → 理想的なガジェットポーチができました

個人的に理想的なガジェットポーチのひとつだと感じています。

ノートPCを普段から持ち歩く生活の方は、悪いこと言わないので、ひとつ確保しておきましょう。在庫あるうちに。急げ。

