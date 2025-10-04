一人暮らしにぴったり！部屋干しモード搭載で雨の日も安心！【アイリスオーヤマ】汚れスッキリ大水流洗浄洗濯機がAmazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
新生活の味方！部屋干しモード搭載で雨の日も安心！【アイリスオーヤマ】汚れスッキリ大水流洗浄洗濯機がAmazonで好評販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
2〜3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい“6.0キロ”の洗濯機。従来品（※IAW-T604E）より、標準使用水量が約132リットル→約92リットルとなり節水・節約に。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
パルセーターと洗濯槽容積を従来品よりも大型化したため、広い槽内で衣類がよく動き洗浄力UP＆時短を実現。コンパクト設計だから、省スペースで設置できて、楽な姿勢で取り出しやすい。
2〜24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付きで、ライフスタイルに合わせた洗濯ができる。洗濯コースは「標準／つけおき／お急ぎ／念入り／毛布／手洗い／槽洗浄／槽乾燥」。
→【アイテム詳細を見る】
しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。
新生活の味方！部屋干しモード搭載で雨の日も安心！【アイリスオーヤマ】汚れスッキリ大水流洗浄洗濯機がAmazonで好評販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
2〜3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい“6.0キロ”の洗濯機。従来品（※IAW-T604E）より、標準使用水量が約132リットル→約92リットルとなり節水・節約に。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
パルセーターと洗濯槽容積を従来品よりも大型化したため、広い槽内で衣類がよく動き洗浄力UP＆時短を実現。コンパクト設計だから、省スペースで設置できて、楽な姿勢で取り出しやすい。
2〜24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付きで、ライフスタイルに合わせた洗濯ができる。洗濯コースは「標準／つけおき／お急ぎ／念入り／毛布／手洗い／槽洗浄／槽乾燥」。
→【アイテム詳細を見る】
しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。