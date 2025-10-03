【GU】高橋愛「これは絶対買う」旬シルエットのパンツに注目「お気に入り〜！」
昨年秋に第一弾が発表され大好評だったGU×rokh（ロク）のコラボレーション。9月26日からは、待望の第3弾発売されました！そんな話題のコラボアイテムを、高橋愛さんが自身のInstagramで着こなし♪「とにかく、ぜーーーんぶ可愛かった」という中から、お気に入りアイテムを紹介してくれました。秋冬コーデの参考にぜひチェックしてみてくださいね。
投稿内で高橋さんが「たくさん試着もさせてもらって 特に『バレルレッグペインタージーンズ by rokh』のシルエットがとってもお気に入り！」とコメントしていたアイテムがこちら！
◼︎トレンド継続中のパンツ
画像出典：高橋愛オフィシャルInstagramより
GU / バレルレッグペインタージーンズ by rokh 税込3,990円（公式サイトより）
裾に向かって細くなる樽（バレル）のような曲線が印象的なシルエットのデニムパンツ。
何かと便利な大きなポケットやハンマーループなど、ワークディテールを落とし込んだデザインも魅力です。
◼︎サイズ感もお気に入り
画像出典：高橋愛オフィシャルInstagramより
高橋さんは「サイズも私にピッタリ過ぎて、これは絶対買う って思いました お気に入り〜！」とサイズ感も絶賛。
ほかにも、「『フルジップニットジャケット by rokh』も この秋冬に大活躍間違いなしのマストアイテムだから あべさんとペアで着るんだ」と、夫・あべこうじさんとお揃いで着用する予定のアイテムにも言及♪
ぜひ、チェックしてみてくださいね！
